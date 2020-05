Orbán határozott, Karácsony emberséges

Vidéken enyhítettek a kijárási és nyitva tartási szabályokon, pedig a lakosságszámra vetítve több megye is jobban fertőzött mint Pest megye.

Hétfőtől Budapest és Pest megye kivételével lazítottak a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási és nyitva tartási korlátozásokon, így vidéken újra kinyithatnak az üzletek és a vendéglátóhelyek, az emberek pedig már nem csak indokolt esetben hagyhatják el otthonaikat. Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy egyes megyékben magasabb a lakosságszámhoz viszonyított fertőzések száma, mint a továbbra is "karanténban tartott" Budapest és Pest megye esetében. A fővárosban és Pest megyében az összesen több mint 3 millió lakosra 1885 fertőzött jut, vagyis ezer főből átlagosan 62-en fertőződtek meg, míg például a 417 ezres lakosú Fejér megyében ez az arány 72. Ha külön vizsgáljuk Budapestet, ez az érték a főváros esetében 84-re emelkedik, de Pest megyére vetítve már csak 31 fertőzöttet mutat. Tehát még Komárom-Esztergom (45 fertőzött ezer lakosra) és Zala megye (51 fertőzött ezer lakosra) is megelőzi Pest megyét átfertőzöttségben. A szakértők ugyanakkor figyelembe veszik a népsűrűségi adatokat is. Budapesten érthető módon a legmagasabb ez a szám (3377 fő egy négyzetkilométeren), tehát itt a legnehezebb elkerülni a társadalmi érintkezést. Pest megye népsűrűsége is relatív magas, 200 fő él átlagosan egy négyzetkilométeren. Noha Fejér megyében fele annyian laknak átlagosan ugyanakkora területen (96 fő), de a megye átfertőzöttsége kétszer nagyobb, mint Pesté.



Hétfőn egyébként még nem igazán látszott Kaposvár belvárosában, hogy szabadabb lett vidéken az élet. Az éttermek közül mindössze egy nyitotta ki teraszát, a többség a hét második felére tervezi, hogy vendégeket fogad, s az üzletek egy része is zárva maradt. A fodrászok, kozmetikusok, közül többen ismét munkába álltak, igaz az üzletekben, ahol jártunk, egyszerre csak egy kuncsaft lehet bent, azaz messze még a normális forgalom. Az egri belvárosi teraszoknak nagyjából a fele nyitott ki hétfőn, s a vendégek is egyelőre óvatosan, kisebb létszámban ücsörögtek a székeken – derült ki a Dobó téren és a sétálóutcában tett körutunkon. A pincérek mindenütt maszkot és kesztyűt viseltek, a belső helyiségeket elzárták. A most még zárva tartó éttermek pénteki vagy szombati nyitásra készülnek, s több helyen emiatt most rendezgették a kinti asztalokat, székeket, „kimatekozva” a másfél méteres távolságot. Mirkóczki Ádám, a város polgármestere hétfőn egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: noha nem ért egyet az enyhítéseket tartalmazó kormánydöntéssel, nem is akar szembemenni a jogszabállyal. Ugyanakkor tart attól, hogy a lazítás miatt füstbe megy az elmúlt ötven nap intézkedéseinek minden eredménye. Hozzátette: az éttermek, presszók működésébe az önkormányzat nem szólhat bele, de ajánlásokat fogalmaztak meg például arról, milyen távolságra legyenek egymástól az asztalok a teraszokon. Müller Cecília országos tiszti főorvos optimistábban tekint a járványgörbére, az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján ugyanis arról beszélt, hogy Magyarországon egy fertőzött statisztikailag egynél kevesebb embernek adja át a vírust, a betegek számának emelkedése pedig alig 1 százalék felett alakul. - A járványnak nincs vége, de úgy tűnik, hogy a helyzet stagnál - fogalmazott. A tisztifőorvos szerint a gyógyultak arányának növekedése – hétfőre összesen 630-an voltak – is biztató. Gyógyultnak az tekinthető, aki a kórházi kezelést követően negatív tesztet ad, illetve azok a fertőzöttek, akik az otthoni karantén 14. napját is letöltötték – utóbbiak esetében tehát nincs teszt. A kormányzati oldal adatai szerint egyébként 3035-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma az országban, ebből 2054 aktív beteg. Meghalt újabb 11 idős beteg, ezzel pedig már 351-re emelkedett a járvány következtében elhunytak száma. A kormány által elrendelt enyhítés nem vonatkozik a látogatási tilalomra, Müller Cecília közlése szerint az egészségügyi intézményekben, valamint az idősotthonokban továbbra sem lehet meglátogatni a hozzátartozókat.