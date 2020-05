Kihisztizte Csepelről a hajléktalanokat Németh Szilárd, Karácsony a városházára fogadja be őket

Egyelőre 500 új férőhelyet alakítottak ki.

A főváros vezetése a Városháza egyik szárnyába fogadja be a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére azokat a hajléktalan embereket, akik vállalják a karantént, miután a csepeli elöljárók tiltakoztak a kerületben kialakítandó hajléktalanszálló miatt. Az idősotthonok lakói mellett a hajléktalanok a legkitettebb társadalmi csoport a koronavírus-járvány terjedésének. A mélyszegénységben élő, otthontalan emberek aligha tudják betartani a járvány megfékezése érdekében hozott szabályokat. Ráadásul sok közöttük az idős, krónikus beteg. Közölték, a főváros már több mint 500 új helyet alakított ki, de további befogadóhelyek létesítésére van szükség ahhoz, hogy a fertőzés megfékezéséhez kellő távolságot biztosíthassanak az ellátottak között. A csepeli Táncsics Mihály utcai fővárosi ingatlan alkalmas hely lett volna arra, hogy a fővárosi önkormányzat ideiglenes otthon biztosítson olyan hajléktalan embereknek, akik vállalják, hogy saját egészségük érdekében nem hagyják el az intézmény területét. A főváros az ellátásukról az épületen belül kívánt gondoskodni - olvasható a közleményben, amelyben úgy fogalmaztak: "ám azok után, hogy a kerület fideszes polgármestere, Borbély Lénárd és a kerületben egyéni képviselőnek sikertelenül indult Németh Szilárd államtitkár világossá tette, hogy hidegen hagyja őket azon polgártársaink sorsa, akiknek az élete múlhat azon, hogy gondoskodunk-e róluk, a városvezetés új helyszínt talált elhelyezésükre". A kommüniké szerint az elkövetkezendő napokban elkezdődik a Városháza Gerlóczy utcai szárnyának gyors átalakítása, amely a tervek szerint később a Budapest Galériának ad majd helyet. "A járványügyi veszélyhelyzet idejére azok az otthontalan budapestiek költözhetnek be, akikkel szemben Csepel elöljárói gyűlöletkeltő kampányba kezdtek a kerületben" - írta a Főpolgármesteri Hivatal. A közleményben idézik Karácsony Gergely főpolgármestert, aki szomorúnak nevezte, hogy "újabb politikusok bizonyították: hírből sem ismerik a szolidaritást, és inkább jószándékú polgárokat hergelnek az elesettekkel szemben. A bajban ellökni azokat, akik a legnehezebb helyzetben vannak, számunkra nem elfogadható. És bár a főváros megtehetné, hogy a tulajdonában álló csepeli ingatlant használja a célra, inkább saját épületszárnyába fogad hajléktalan embereket. Bízunk benne, hogy meg tudjuk óvni az egészségüket, az életüket" - fogalmazott a főpolgármester. Április 27-én Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester nyílt levelet tett közzé, amelyben Karácsony Gergelynek tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy - értesülése szerint - a főváros hajléktalanszállót tervez kialakítani a kerület egyik forgalmas, a belvároshoz tartozó részén. A kerületi önkormányzattal és a környéken lakókkal a főváros esetleges szándékáról senki sem egyeztetett, a véleményüket nem kérték ki - írta Borbély Lénárd a nyílt levelében, megjegyezte az is, hogy Csepelen elegendő hely van a hajléktalanoknak. "Csepel polgármestereként - amennyiben ez valós szándék -, a kerületünk és az itt élők érdekében a leghatározottabban ellenzem a belvárosunkban hajléktalanszálló kialakítását" - fogalmazott a polgármester akkor. Németh Szilárd a városrész fideszes országgyűlési képviselője április 29-ei sajtótájékoztatóján felszólította Karácsony Gergelyt, hogy állítsa le az egykori csepeli szakiskola hajléktalanszállóvá alakításának előkészítését és kezdjen érdemi párbeszédet a XXI. kerület vezetésével, valamint a városrész önkormányzati képviselőivel. A kormánypárti politikus akkor azt mondta: a szállóra a "gazdagabb belvárosi kerületekből több száz hajléktalant szándékoznak kitelepíteni Csepelre". A levélből kiderül az is, hogy "Soros György embereivel dolgoztatták ki a folyamatot, aminek részeként Csepelre kell majd költöznie több száz hajléktalannak" - fogalmazott akkor Németh Szilárd.