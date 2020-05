A koronavírus-járvány hatására annyit adakoztak a magyarok, mint amennyit karácsonykor szoktak

Ma van az AdakozóKedd, amelyet eredetileg a Black Friday ellensúlyozására hívtak életre.

Nemzetközi akciónap zajlik ma a világ körül a koronavírus járványhoz kapcsolódva. A GivingTuesday, vagyis AdakozóKedd szervezői a rendkívüli helyzetre tekintettel május 5-re hirdettek világméretű összefogást és adománygyűjtést. Az akciónaphoz négy kontinens összesen 2000 közösségi kampánnyal csatlakozott, köztük itthon a NIOK Alapítvány 27 kampánnyal – írja a civil szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A legnagyobb hazai adománygyűjtő portált, az Adjukossze.hu-t működtető NIOK áprilisi adataiból kiderül, hogy

a karácsonyi időszakhoz hasonló, több mint 28 millió forintot adott össze 3713 adományozó szolidaritásból a magyarok civil ügyeire a koronavírus hatására.

Tavaly áprilisban a portálon 5,9 millió forint adományt ajánlottak fel civil ügyekre. Az #AdakozóKedd egy olyan globálisan terjedő mozgalom, amelynek célja, hogy legyen egy nap, amikor minden az adományozásról szól. A kezdeményezést a Black Friday ellensúlyozására hívták életre 2012-ben azért, hogy az embereket a nagy vásárlások időszakában ösztönözzék arra, hogy a hátrányos körülmények között élőkre is odafigyeljenek. Az akciónap szervezői a koronavírus helyzetre tekintettel idén egy rendkívüli szolidaritási és adományozási akciót hirdettek május 5-re is, amihez Magyarország is csatlakozott. A szervezet hangsúlyozta, hogy bár a közösségi adománygyűjtések a sok kicsi sokra megy elvre épülnek, a jelenlegi vészhelyzetben mégis sokan vannak, akik mélyebben a zsebükbe nyúlnak.



Hatszor annyian vannak az előző évhez képest azok, akik 20 ezer forintnál nagyobb összeget adományoztak, emellett érzékelhető számban megjelentek azok is, akik 100 ezer forint felett adtak.

A felületen jelenleg is 27 kampány fut, ezek jellemzően egy-egy konkrét ügyet segítenek. Ebből három gyűjtés teljesített átlagon felül az utóbbi hetekben. „Öten vagyunk két szobában. Anya gyárban dolgozott, munkahelye bezárt. Tesóm vendéglátós, de elküldték..” A Romaversitas Alapítvány április 16-án indított kampányára eddig 1,7 millió forintot adtak össze. A kampány célja, hogy segítse az érettségi vagy egyetemi vizsgák előtt álló, krízisben lévő roma diákokat. Az adományokból most meleg étel, áram, megfelelő internetkapcsolat, megbízhatóan működő laptop kerül az alapítvány által mentorált diákokhoz. „Elmaradó koncertek, rendezvények miatt rengeteg háttérmunkás maradt munka nélkül...” A koronavírus-járvány, az elmaradt koncertek és rendezvények sok szakembert hagytak bevétel nélkül, amire válaszul a Fábián Juli Emlékalapítvány adománygyűjtést szervezett. Az április 24-én indult kampány máig 2,7 millió forintot gyűjtött a zeneipar háttérmunkásainak. „Digitális eszközöket juttatunk el tanodákon keresztül rászoruló gyerekeknek...” A Civil Kollégium Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek digitális oktatásba bekapcsolását tűzte ki célul. A szervezet 20 településen 300 rászoruló gyermekhez juttat el cégek által felajánlott digitális eszközöket. Kampányukra kevesebb mint egy hónap alatt 2,6 millió forint gyűlt össze. A NIOK Alapítvány független civil szervezetként 26 éve dolgozik azért, hogy a magyarországi adományozási kultúra fejlődjön, és minél több ember találjon rá arra az ügyre, amit támogatni szeretne.