Van zsákjukban minden jó: a Kuckó önkéntesei az idén is hasznos ajándékokkal készülnek a gyermekotthonok lakói és segítőik számára

Idén is számos Mikulás-csomagot oszt ki fogyatékossággal élő gyerekeknek és mélyszegénységben élő családoknak a Szintlépés Alapítvány a Kuckó Önkéntes Programján keresztül. Az otthonokban karácsonyozó gyerekek nemcsak ünnepi finomságokat, de kreatív és tisztálkodási eszközöket is kapnak, míg a kuckósok gondolnak a nevelőkre és gyermekfelügyelőkre is. Strényi Veronika, a program alapítója mindent megtesz, hogy társaival együtt segítsen a rászorulókon, nem csak ünnepekkor: elköteleződésük és felelősségvállalásuk a hétköznapokra is szól.