Hétfőn benyújtotta a KDNP, ma már szavaz is az Isztambuli Egyezmény elutasításáról a parlament

Napközben 20 fokot is mérhetünk, késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Hét megyére (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) is elsőfokú figyelmeztetést adott ki keddre a zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés szerint kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozni felhőzet. Több helyen, majd inkább már csak szórványosan számíthatunk kisebb esőre, záporra. Nagyobb eséllyel az Északi-középhegység tágabb környezetében, északkeleten, illetve keleten helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél az északi megyékben erősödik meg, néhol viharos széllökések is lehetnek, továbbá zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű, késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.