Két napon belül értesítést kap, akinek pozitív lett a tesztje az országos szűrővizsgálaton

A hazai járványügyi helyzet pontos felmérése érdekében azt kéri a Semmelweis Egyetem, hogy aki meghívót kapott, jelentkezzen a három részből álló vizsgálatra.

Május 1-jén reggel 7 órakor elkezdődtek a Semmelweis Egyetem által végzett koronavírus szűrések, amelyek célja, hogy a szakemberek pontos képet kapjanak a hazai járványügyi helyzetről – közölte az intézmény . Az országos, reprezentatív vizsgálatra összesen 17 778, statisztikai szempontok alapján kiválasztott ember kapott meghívást. Annak érdekében, hogy a felmérés minél pontosabb képet mutasson a hazai járványügyi helyzetről, rendkívül fontos, hogy akik meghívást kaptak, el is menjenek a szűrésre. „(...) a Központi Statisztikai Hivatal által reprezentatívan kiválasztott személyek nemcsak magukat és a családjukat, hanem személyenként további mintegy 500 magyar honfitársunkat képviselik – hangsúlyozta Merkely Béla rektor. Ahhoz, hogy nagyon pontos eredményekhez jussunk, rendkívül fontos a magas részvételi arány” – tette hozzá.

Az időpontokat úgy szervezték meg a szakemberek, hogy a résztvevőknek ne kelljen másokkal együtt egy légtérben várakozniuk. A vizsgálatot végzők a felmérés ideje alatt a betegellátásban nem vesznek részt, folyamatos az ő szűrésük is, valamint megfelelő védőfelszereléssel rendelkeznek, amelyet rendszeresen cserélnek, így nem fordulhat elő, hogy ugyanabban a felszerelésben érkeznek két különböző vizsgálati személyhez. A szűrőautó elsősorban krónikus betegek, vagy 65 éven felüliek esetében házhoz megy, így azoknak, akik különösen veszélyeztettek, nem kell kimozdulniuk otthonukból.

A mintavétel, amelyről további információk itt olvashatók, fájdalommal nem, legfeljebb kisebb kellemetlenséggel jár. A vizsgálat három részből áll. Az aktuális fertőzöttség megállapítását nyálkahártyából vett mintából, úgynevezett PCR-teszt segítségével végzik, ami képes kimutatni a vírus örökítőanyagát. Ennek során a páciens légúti (garat- és orr-) váladékából pálcával mintát vesznek, azt speciális csőbe teszik, és genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. A vérvételből egyrészt az esetleges korábbi fertőzés miatt képződött antitesteket, másrészt olyan paramétereket vizsgálnak, amelyek befolyásolhatják az egyén vírus iránti érzékenységét, növelhetik a fertőzés vagy szövődmény valószínűségét. A vizsgálat része egy 50 kérdést tartalmazó kérdőív is, amely segítségével arra is választ kaphatnak a szakemberek, hogy melyek azok a speciális társbetegségek, szokások (például dohányzás), amelyek elősegíthetik vagy éppen megakadályozhatják a betegség kialakulását. A kérdőív rákérdez a mindennapi tevékenységekre, szokásokra, a lakóhelyre, az egészségi állapotra és az iskolázottság szintjére is.