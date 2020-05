A veszélyhelyzet miatt 15 napról 45 napra módosította a kormány a közérdekű adatközlés határidejét

A DK a numerus clausus törvényt idézte az Országgyűlésben.

Szokás szerint éles vitával kezdődött az Országgyűlés ülése. Vadai Ágnes a DK részéről a numerus clausus törvényt idézte Kövér László elhíresült nyilatkozata kapcsán arról, hogy az ellenzék nem a nemzet része, a 2-essel kezdődő személyi számú képviselőkre pedig különös szánalommal tekint. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában arról beszélt, a trianoni trauma a liberalizmusnak is nagyon tragikus következményeket hozott, mert ez az ideológia a dualizmus idején sikeres országépítést hozott, de Trianon és az 1918-as összeomlás a magyar liberalizmus végét is jelentette és olyan totalitárius eszméknek adott utat, aminek az örökösei közé tartozik Vadai Ágnes pártja is. Kásler Miklósnak távoznia kell a miniszteri posztjáról – mondta a következő felszólaló, Korózs Lajos, hozzátéve, „pestiesen mondva úgy is fogalmazhatnék, hogy húzzon el”. A szocialista képviselő közölte, hogy hétfőn az EMMI miniszter arról beszélt két koronavírusos beteg halála kapcsán, hogy „ez egy szórakoztató előadás volt itt két képviselőtársam részéről”. – Csak nem gondolja, hogy egy 41 éves édesapa és egy 32 éves édesanya halála szórakoztató lenne? – kérdezte Korózs. Hozzátette, a 41 éves tatabányai férfi a koronavírust még legyőzte volna, de a kórházi fertőzést már nem tudta, és Kásler Miklós elismerte, hogy az EMMI áldozata ez a két ember. Rétvári Bence EMMI-államtitkár válaszában hecckampánynak nevezte Korózs felszólalását, szerinte kiforgatták Kásler Miklós szavait. Felszólalása idején Korózs Lajos kiment az ülésteremből.

Brenner Koloman a Jobbiktól a kormányzati sikerpropagandát kérte számon a kormányon, miközben az egyetemektől és az önkormányzatoktól pénzt vonnak el. – Ez az önök valódi értékválasztása – mondta. A képviselő szerint jegymegajánlással is le lehetett volna zárni a középiskolások tanulmányait és akkor nem veszélyeztettek volna több tízezer embert. A kormány hiába beszél digitális oktatásról, a gyerekek egyharmada ehhez hozzá sem jut, ehhez képest most vezeti be a kormány a Nemzeti Alaptantervet, miközben éppen az elmúlt hetek alapján rengeteg dologban lehetne módosítani a felgyülemlett tapasztalatok alapján. Szijjártó Péter válaszában azt mondta, ha a kormány az elmúlt tíz évben az ellenzék receptjét, most nem lenne ilyen erős a gazdaság. Bár nem volt kötelező érettségizni, a diákok 98 százaléka megjelent a vizsgán.