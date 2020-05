A fogtömés előtt már nem kötelező a PCR-teszt

Oldottak a szabályokon és a fogászati ellátásban már csak a kifejezetten koronavírus-fertőzött-gyanús páciensektől kell kérniük az ellátóknak az úgynevezett PCR-tesztet – derül ki az éjfél előtt húsz perccel módosított új eljárásrendből.

Meglehetős zavart okozott az a, amely a hétvégi három napos ünnep előtt az egészségügyi ellátások újraindítását rendelte el. A szolgáltatók mindössze három napot kaptak, hogy megfeleljenek a tárca vezetői utasításnak, amely az elkerülhetetlen orvos-beteg találkozásokra előzetesen egyeztet időpontot és szigorú járványügyi szabályok megtartását írta elő. Valamint azt is, hogy az úgynevezett magas kockázatú ellátásokat – például a laparoszkópos, az endoszkópos, az arc-állcsont sebészeti, az aerosol-képződéssel járó fogászati beavatkozásokat – kizárólag negatív PCR eredménnyel rendelkező betegnek szabad nyújtani. Azaz az egynapos műtétek előtt, valamint a kórházi beteg felvételeknél, az intézmények közötti áthelyezések alkalmával is előírta a teszt elvégzését, miközben a teszthez még a koronavírus-gyanús betegek is nehezen férnek hozzá. Az eljárásrend szerint az állami, térítésmentes rendszerben PCR-tesztet kizárólag a háziorvos rendelhet betegének. A mintavételt pedig az Országos Mentőszolgálat munkatársai végzik, ám a laborkapacitás szűkösségei miatt 72 óra múlva van eredmény. A tesztelésre a másik lehetőség, hogy valaki a magánszolgáltatóknál végezteti el a piacon 30-60 ezer forintba kerülő vizsgálatot. Hétfőn, noha már a betegek rohama megkezdődött, a hivatalos állami kommunikáció még nem állt elő egyértelmű válasszal arra, hogy ki és hogyan veheti igénybe a szolgáltatás, illetve ki fizeti az ellátás feltételeként szabott vírustesztek elvégzését. Mindenesetre a miniszter visszakozott és a fogászatokon oldották a szabályokat, és a Magyar Fogorvosi Egyesület által összeállított eljárásrend alapján készült új szabályzat van érvényben keddtől. A szakmai javaslat, amely korrekció alapjául szolgált, már hetek óta ott „pihent” a szakhatóság és a szakminisztérium döntés előkészítői előtt. A fogorvosok szakmai portálján már a hétvégén a hír járta, hogy hamarosan életbe is léptetik, ám erre csak valamivel hétfő éjfél előtt került sor . Eszerint továbbra is érvényesek azok a szabályok, miszerint a pácienseknek telefonon kell kérniük időpontot, a vizsgálat előtt kockázat felmérésen kell részt venniük, a váróban legalább másfél méteres távolságban várakozhatnak. A vizsgálat előtt pedig egy percig fertőtlenítő oldattal kell öblögetniük. Ám a PCR-tesztet csak akkor kell bemutatniuk, ha a kockázatfelmérés szerint alapos a gyanú arra, hogy fertőzöttek. Lapunknak Dúl Zoltán fogorvos azt mondta: a változásnak köszönhetően néhány napon belül normalizálódhat a beteg fogadás a fogorvosi rendelőkben.