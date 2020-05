Rabolt és maró folyadékkal öntötte arcon társát egy fiatal a gyermekotthonban

Többször rátámadt nevelőire is. Az egyik gyermekfelügyelőt, aki megakadályozta, hogy verekedjen azzal fenyegette meg, hogy megkéseli.

Rablás és más bűncselekmények miatt emelt ismét vádat a kaposvári ügyészség három fiatalkorú fiú ellen, akik társaik és nevelőik ellen követtek el több bűncselekményt egy Somogy megyei intézetben. A 16 éves elsőrendű vádlott például 19 alkalommal. A fiú 2014 óta lakott az intézetben. Két éve júniusban egy zöldséges üzletből emelt el 600 ezer forintot, de az otthonban is többször lopott: a szobákból ruhákat, a tárolóból pedig – az ablakrácsot kifeszítve – légfrissítőt és rovarirtó sprayt vitt el egyik társával, akivel aztán a hajtógázzal szipuztak. Az elsőrendű vádlott az otthonban rendszeresen leckéztette és ok nélkül, szórakozásból bántalmazta a nála kisebb és gyengébb gyerekeket, akadt, akit többször ököllel ütlegelt, másvalakit maró folyadékkal öntött arcon, megint mást arra kényszerített, hogy masszírozza a hátát és lábát, de voltak, akiktől erőszakkal vagy közvetlen fenyegetéssel szerezte meg ruháikat, cipőjüket, telefonjukat. A vádlott nemcsak intézetis társaival volt agresszív, hanem többször rátámadt nevelőire is, az egyik gyermekfelügyelőt, aki megakadályozta, hogy verekedjen azzal fenyegette meg, hogy megkéseli. Tavaly júniusban a fiú bement a nevelői szobába, mert meghallotta, hogy egyik társa az édesanyjának telefonál, s az asztalra ülve sorolni kezdte, milyen dolgokat kérjen tőle. A szobában tartózkodó nevelőnő felszólította, hogy menjen ki, mire a fiú mellbe lökte, szidalmazni kezdte, s a nyakában lévő kulcstartó pántnál fogva rángatta. Az ügyészég az előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben – amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz – négy év fiatalkorúak börtönét indítványozott.