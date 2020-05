Belebukott a zaklatási ügybe a BKK-vezér

Karácsony Gergely felmentette kedden Varga Ivettet, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatóját.

A fővárosi önkormányzat szűkszavú közleményben tudatta, hogy megválik a BKK néhány hónapja kinevezett igazgatójától. Karácsony Gergely főpolgármester protokollárisan megköszönte Varga Ivett többéves munkáját, amelyet a főváros érdekében a Főpolgármesteri Hivatalban, majd a BKK stratégiai igazgatójaként, később vezérigazgatójaként végzett. Karácsony Gergely egyúttal sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a cégvezető a járvány ideje alatt nem tudta olyan hatékonysággal ellátni a munkáját, mint amelyet a pandémiás helyzet következményeinek enyhítése megkövetelt volna. Ebből arra következtethetnénk, hogy a városvezetés a járvány idején bevezetett jármű ritkítások módját és ütemezését vitatta. Mint emlékezetes, Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ igazgatója és Fürjes Balázs a fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár április elején egyaránt kritizálta a takarékosság miatt bevezetett járatritkítást, amit erősen túlzónak találtak. Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakciócsoportjának vezetője szerint Karácsony emberéletekkel játszott, mivel a zsúfolt járműveken nem lehetett betartani az előírt 1,5 méteres távolságot. A kritikákkal részben Karácsony Gergely is egyetértett és felkérte a BKK vezetését a járatok sűrítésére. Később Varga Ivett is elismerte, hogy az április 1-i járatritkításnál nem kellőképpen számoltak bizonyos tényezőkkel, ezért visszaállították az eredeti menetrendet.

Varga Ivett menesztésének oka azonban aligha ez. A Népszava információi szerint a háttérben élettársának, Nagy Zsoltnak a szexuális zaklatási ügye áll. A Magyar Nemzet szerint az elektronikus jegyrendszer kialakításának projektfelelőse a cég több munkavállalóját is zaklatta. A fővárosi önkormányzat akkori közlése szerint Varga Ivett jelezte az érintettségét, és haladéktalanul kizárta magát az ügyet vizsgáló esélyegyenlőségi bizottság jelentésének értékeléséből, amelyet végül a BKK igazgatóságának elnöke, Draskovics Tibor végzett el. Ám a Magyar Nemzet információi szerint Varga nem mindjárt az elején lépett ki a vizsgálatból, sőt a bizottság javaslata ellenére sem függesztette fel az eljárás alatt a projektvezetőt. Végül Karácsony Gergely rúgta ki Nagy Zsoltot.

Mindennek furcsa felhangot ad egy hétvégi közlemény, amelyben Varga Ivett és Draskovics Tibor az BKK Igazgatóságának elnöke közösen utasította vissza a zaklatási ügy miatti támadásokat. Egyúttal leszögezték, Budapest városvezetése nem tűri az emberi méltóság megsértésének semmilyen formáját. Minden ilyen bejelentést alaposan kivizsgálnak és meghozzák a szükséges döntéseket. Azt is leszögezték, a főváros és a BKK elkötelezett annak feltárásban és kivizsgálásában, kit milyen mértékű felelősség terhel azért, hogy az előző városvezetés és korábbi BKK-menedzsment időszakában közel tízmilliárd forintot szórtak el a budapestiek pénzéből egy soha el nem készült, későbbi felhasználásra is alkalmatlan e-jegyrendszerre. Varga Ivett azután váratlanul egyoldalúan visszavonta a közleményt, annak tartalmától és az általa generált médiatartalmaktól teljes mértékben elhatárolódott. A nyilatkozat nevével történő bármilyen felhasználását pedig kifejezetten megtiltotta. A városvezetés számára elérhetetlenné vált. Később a városvezetés kiadott egy némiképp módosított közleményt.

A városvezetés már a zaklatási ügy kivizsgálásában játszott szerepét is nehezen viselte, de az aláírás-balhé végképp kiverte a biztosítékot és az ügy utáni első munkanapon menesztették a BKK vezérét.

Mindemellett aligha titkolható, hogy Varga Ivett és a BKK Igazgatósága között erős ellentét feszült a kezdetektől fogva. A cégnél terjedő pletykák szerint Draskovics Tibor másvalakit látott volna szívesen a vezérigazgatói székben, de végül részben Nagy Zsolt, részben Tarlós István egykori főpolgármestersége idején megoldóemberként elhíresült Pető György közben járására Varga Ivett került a vezérigazgatói székbe. (Petőt Karácsonyék az első közgyűlésen menesztették a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Főigazgatóság éléről, de a BKV biztonsági főnökeként visszatért.) Varga szinte azonnal felmondott a vezérigazgatói székre szintén pályázó Kerékgyártó Jánosnak, aki nem sokkal korábban lett vezérigazgató-helyettes a BKK-nál. Varga nem sokkal hivatalba lépése után vizsgálatot indított különféle szerződések tárgyában, amelyek kivizsgálásával egy külsős ügyvédi irodát bízott meg. Az auditzáró jelentésében arra is kitérnek, hogy a vizsgálat alatt felkereste őket Kerékgyártó János a BKK (akkori) vezérigazgató-helyettese, aki az I-Cell szerződés megkötésének körülményeiről beszélt velük, amelyet az iroda a kifogásolható szerződések közé sorolt.

A főpolgármester május 5-i hatállyal megbízott vezérigazgatónak nevezte ki Fendrik Lászlót, a társaság jelenlegi vezérigazgató-helyettesét, akitől elsősorban azt várja, hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi körülmények között is biztosítsa a BKK kiegyensúlyozott szervezeti működését, illetve folytassa a budapesti közlekedés fejlesztése érdekében megkezdett munkát.