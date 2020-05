Matekérettségi: korrekt feladatsort kaptak a diákok

A lapunknak nyilatkozó matektanár szerint aki készült, szinte biztos, hogy nem számíthat bukásra.

Középszinten nem okoztak meglepetést az idei írásbeli matematika érettségi feladatok, korrekt feladatsort kaptak a diákok – nyilatkozta lapunknak Horváth Péter matematika-fizika szakos középiskolai tanár, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója. Bár nem állítja, hogy a feladatok kifejezetten könnyűek voltak, de mindegyik típussal találkozhattak már korábban a tanulók, s aki készült a vizsgákra, szinte biztos, hogy nem számíthat bukásra. Az Oktatási Hivatal adatai szerint középszinten ma 65.630-an, emelt szinten 4892-en vizsgáztak matekból. A feladatok között gráfok, függvények, kördiagramok és a módusz-, illetve mediánszámítás is szerepelt. A diákok emellett kaptak feladatot a háromszögek szögeiről és mértani sorozatokról is. Az érettségi második, hosszabb és összetettebb feladatokból álló részében valószínűség- és százalékszámítás, egyenletek és függvények is szerepeltek. Horváth Péter elmondta, a Révaiba ma mintegy 140 érettségizőt vártak, közülük többen már fél 12 előtt befejezték a vizsgák. Az igazgató nemcsak reál, hanem humán osztályba járó végzősöket is megkérdezett a tapasztalatokról, a visszajelzések alapján elmondható, hogy az ő köreikben sem okozott nagy gondot a feladatok megoldása. – Én egész jó hangulatot érzékeltem – fogalmazott Horváth Péter. Az Eduline oktatási portálnak nyilatkozó szaktanár is azt mondta, a legtöbb kérdésre könnyen lehetett válaszolni. Összességében a diákok is könnyűnek érezték az idei matekérettségit, igaz, volt olyan, aki szerint a második részben nehezebb feladatok voltak. Hasonló tapasztalatokról lehetett hallani a hétfői magyar érettségi kapcsán is. Horváth Péter ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy a járványhelyzet miatt központilag könnyítettek volna a feladatokon, a feladatsorok már februárban elkészültek. A matekpéldák megoldásait ma 14:30-tól az M1 csatornán, 18 órától pedig az M5-ön ismertetik. Az érettségi szerdán a történelem írásbelikkel folytatódik.