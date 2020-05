Kaposvári angyalok: erkélyről száll alá a meleg étel a rászorulóknak

Civilek segítenek a koronavírus-járvány miatt bajbajutottakon Kaposváron: a rászorulók rendszeresen csomagot állítanak össze, s hétvégenként tucatnyi család csak általuk jut meleg ételhez.

A koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre felfüggesztem az ételosztást – írta ki a Facebookra március elején Pintér Judit, aki hosszú évek óta gondoskodott a kaposvári hajléktalanokról, illetve a megyeszékhely legszegényebb lakóiról. Sokáig persze nem bírta a tétlenséget a középkorú asszony, aki korábban a kereskedelemben dolgozott boltvezetőként, majd tánciskolát működtetett, s március 15-én, hogy segítsen a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülőknek, a közösségi oldalon új csoportot alapított. Ehhez mára közel négyszázan csatlakoztak, afféle alternatív szociális segélyszolgálatot működtetve. A központi figura még mindig Pintér Judit: ő gyűjti össze az adományokat, kezeli a pénzt, írja össze a vásárolni valót, állítja össze a csomagokat, s főzi meg minden hétvégére a menüt. Lakása afféle raktárra alakult, telefonon éjjel-nappal hívható. És keresik is rengetegen. – Sok bajbajutottról az ismerősétől kapunk hírt, de előfordult már, hogy hivatalos helyről szóltak, ők nem tudnak ilyenformán segíteni, tegyük meg mi – magyarázza. – Mások viszont belátják, a büszkeségnél fontosabb, hogy legyen mit ennie a gyereküknek. És aki jelentkezik, vagy csak látókörünkbe kerül, bizton számíthat ránk. Legalábbis egy bizonyos szinten, ugyanis bármennyire is ismert Pintér Judit tevékenysége a városban, a támogatói kör szinte állandó. Néhány cégtől rendszeresen kap adományt, egy új pékségtől naponta friss kenyeret és zsemlét, az egyik húsboltra is számíthat, akad zöldséges is, aki a fonnyadó portékáját neki adja oda, a Jobbik helyi szervezete pedig rengeteg konzervet vitt neki, de jellemzően magánadományokból állnak össze a csomagok. – Nyugat-Európában a gazdagok között egyfajta presztízs, ki, mennyit adakozik, idehaza viszont az egyszerű emberek próbálnak segíteni a náluk is rosszabb helyzetben lévőkön – vonja le sok év tapasztalatát. – Átlagfizetésből, sőt, minimálbérből élők hoznak lisztet, tisztítószereket, tartós élelmiszert, vagy, amikor készpénzre van szükség, akkor ők utalnak. Például, amikor a járvány miatt leterhelt kórházi dolgozóknak küldtünk be pizzát: jellemzően ezer-kétezer forintonként jött össze az ára. De akadt olyan nyugdíjas néni, aki például bebuszozott egy faluból, hogy adjon egy ezrest. A kapott pénzzel tételesen elszámol a közösségi oldalon működő csoport tagjai előtt, ahol az is folyamatosan nyomon követhető, mikor, milyen és mekkora csomagokat állítottak össze. Akadnak állandó ellátottak, akiknek csak így kerül meleg étel hétvégenként az asztalukra: tejfölös dobozokba porciózva szombatonként viszi ki nekik a frissen főtt ebédet a csoport önkéntes szállítója, az MSZP helyi elnöke, Pintér Attila.

– Úgy tíz családot látunk el így, emellett nagyjából ugyanennyi hajléktalant – számol gyorsan utána Pintér Judit. – Utóbbiak jellemzően felcsöngetnek, s a teraszról kosárban engedem le nekik a pakkot. És persze sok az egyedi, azonnali eset: jön egy telefon egy bajban lévő családról, és ha van raktáron minden, akkor azonnal összeállítok nekik egy csomagot, ha nincs, akik kiírom a Facebookra, mire lenne szükség. És akkor a kapualjba kitett rekeszek reggelre megtelnek. Mint mondja, a kenyér és felvágott mellett tartós élelmiszert, szappant, tisztítószereket adnak, no és maszkot. Sőt, akadt olyan idős néni, akinek a kertjében már nagy volt a fű, hát gyorsan kerestek önkéntest, aki levágta.