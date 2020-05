Nőjogi szervezetek tiltakoznak az Isztambuli Egyezmény elutasítása ellen

Illetve ahogy ők fogalmaztak, a FIDESZ-KDNP anyák napi ajándéka ellen.

A magyar viszonyok teljes tagadására utal azt állítani, hogy a hatályos belső jogrendszer elegendő garanciát biztosít a nőket és gyerekeket érő erőszak áldozatai számára, ezért nem szükséges az Isztambuli Egyezmény ratifikálása - hangsúlyozta két nőjogi szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közös közleményében. Azt írták, hogy az áldozatsegítéssel foglalkozó Patent Egyesület és a NANE Egyesület aggodalommal és felháborodással értesült arról, hogy anyák napja után közvetlenül a KDNP politikai nyilatkozatot terjesztett be az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményének, az Isztambuli Egyezmény elutasítását szorgalmazva. Az Egyezményt Magyarország 2014-ben írta alá, de azóta sem ültették át a magyar jogrendbe. A KDNP hétfőn nyújtotta be a nyilatkozattervezetet és a kormánytöbbség egy nap alatt át is verte az Országgyűlésen a vitát és a szavazást. Még délelőtt elutasították az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozást. A két civil szervezet felháborítónak tartja elégségesnek minősíteni az áldozatvédelem eszköztárát éppen akkor, amikor szinte naponta kerül nyilvánosságra olyan eset, melyben az igazságszolgáltatás, az ellátórendszer alkalmatlansága miatt hal meg valaki családon belüli erőszak eredményeképpen; és amikor a kijárási korlátozások ideje alatt megnövekedett kockázat sem volt elég további biztonsági intézkedések bevezetésére a magyar állam részéről. Emlékeztettek arra, hogy a Fidesz és a KDNP két fő érvet hozott fel az Egyezmény ellen: