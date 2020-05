Örülhet Szíjj László: a tervezettnél 8,7 milliárddal drágábban bővítik a Pápa és Győr közötti főutat

Az adósok jelentős része tovább fizeti hiteleit, a kölcsönök iránti kereslet ugyanakkor jelentősen visszaeshet.

Az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek fele nem kíván élni a hitelmoratórium lehetőségével, a nagyvállalatok még ennél is nagyobb arányban nyilatkoztak úgy, hogy tovább fizetnék a részleteket – derült ki az Erste Bank keddi online sajtótájékoztatóján. A legnagyobb arányban, 55 százalékban a jelzáloghiteleket fizetik továbbra is a pénzintézet ügyfelei, a személyi kölcsönnel rendelkezők 40 százaléka nem kívánt élni a moratóriummal, a babaváró hitelt felvetteknél pedig 38 százalék az arány – mondta el Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. A kormány még márciusban hozta meg azt a rendelkezést , amelynek értelmében a vállalati és a lakossági ügyfeleknek az év végéig nem kell fizetniük hiteleik törlesztőrészleteit. Mivel a moratórium automatikusan életbe lépett, a bankok szinte azonnal el is kezdték felfüggeszteni a törlesztőrészletek beszedését. Aki viszont mégis fizetnie szeretne, annak erről külön nyilatkoznia kell: az első napokban már több ezren jelezték is a bankoknál, hogy nem kívánnak élni a lehetőséggel. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy hamar kiderült: a moratórium idején ugyan nem számítható fel kamatos kamat, a fizetési haladék év végi lejárta után pedig nem emelkedhet a korábbi törlesztőrészlet, ám – mivel ez csak úgy lehetséges, ha a futamidőt hosszabbítják meg – az ügyfelek később szabadulnak meg a hitelüktől, ráadásul összességében többet is kell majd visszafizetniük , mint ha nem élnének a moratóriummal. Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára ugyanakkor másként értelmezi a helyzetet. Mint az operatív törzs múlt pénteki online tájékoztatóján kifejtette: a lakosságot és a vállalkozásokat is sokkal erősebb pénzügyi helyzetben érte a mostani válság, mint a 2008-as. Szerinte ennek tudható be, hogy az ügyfelek 40 százaléka továbbra is törleszt, és a vállalati hitelek 60 százalékánál legalább a kamatot, 30 százalékánál pedig a teljes törlesztőrészletet fizetik. (Ezek a számok az év során még változhatnak, a moratóriumból az év végéig ugyanis bármikor ki lehet lépni, ha pedig valaki később mégis felfüggesztené a fizetést, újra kérheti a moratóriumot.) Az Erste Bank adataiból az is kiderül, hogy az idei év első negyedévében 83 százalékkal nőtt a lakossági hitelkihelyezések értéke, míg a hitelállomány 22 százalékkal bővült. Az év hátralévő részében azonban a gazdaság visszaesésével párhuzamosan már a lakossági hitelkereslet csökkenésével számol a bank: várakozásaik szerint a fogyasztási kölcsönöknél 50, a jelzáloghitelek esetében 30, a babavárónál pedig 15 százalékos lesz a visszaesés.