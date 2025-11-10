Megint aszfaltkeverők drágítják az útépítést

Hiába büntetett már érte az Unió, a kormány ismét erőlteti, hogy az építhet utat, akinek a legközelebb van aszfaltkeverő telepe. Elvben ez egy környezetvédelmi intézkedés, a gyakorlatban azonban értelmetlenné teszi a versenyt és drágítja az építkezéseket - írta a 444.hu. A tapasztalatok szerint kilométerenként akár az 1 milliárd forinttal drágább ajánlattal is lehet nyerni, akkora súlya lett a kiírásokban a telep helyének.