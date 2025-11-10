A nyertesnek hat épületet kell részlegesen elbontania.
Közbeszerzés nem lesz, a MÁV két leányvállalata választja ki az útfelújítókat.
A közbeszerzéseken pedig Mészáros Lőrinc, illetve Szíjj László cégei tarolnak.
Noha korábban ezeket elhalasztották, most a folytatás mellett döntöttek.
„Ilyet csak a tévében látni” – mondta a német pénzintézet szóvivője hozzátéve, nem lettek volna boldogok a betörők, ha bejutnak az épületbe.
Szűk fél évet bírt ki a 68-as főút nagyatádi elkerülő szakaszának Rinya-hídja a tavaly őszi felújítás után: búvárok próbálják megerősíteni az átkelőt, melynek alapját elkezdte kimosni a patak.
A felcsúti dollármilliárdosnak úgy tűnik csak a reggeli ébredés lehet nehéz, a többi megy magától. Mutatjuk ma mit nyert.
A munkára kiírt pályázaton korábban három cég is nyert, végül mégis a Duna Aszfalt járt jól a tenderrel.
Több mint 90 milliárd forintba kerül, hogy négysávossá alakítsák a 83-as főút két város közötti szakaszát.
Perben áll az állami útépítő cég a kormányhivatallal, mert az többet fizettetne az autóút nyomvonalába eső telkekért.
Legtöbbször vesztesként élik meg az állami beruházással érintett földterületük kisajátítását a lakosok. Különösen így van ez Sopron környékén.
A Milejszeg és Nagylengyel között út Vigh László szívügye lehet, hiszen duplán felavatta.
Az erről szóló határozat csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben.
A kormány is megelégelte az M1-es autópályán tátongó kátyúkat, két év alatt pofoznák helyre a sztrádát – igaz csak, ideiglenesen. Arról is határoztak, hogy jövőre mennyit költsenek útfelújításokra.
Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég.
Útépítési munkák miatt mintegy tíz kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópályán Velencénél, a Balaton felé hétfő délelőtt - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
A Hódút Kft. és a Duna Aszfalt Kft. építi az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszának két részét - írja az Átlátszó blog.
Kihirdették a közbeszerzés eredményeit az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti, 62 kilométeres szakaszának építésére.
Magyarországon az a cég nyerheti meg az útépítésre, felújításra kiírt közbeszerzési pályázatot, amelynek a legközelebb van az aszfaltkeverő üzeme egy adott beruházáshoz. Ez az előírás rendszer szintű manipulációra ad lehetőséget, ami szemet szúrt Brüsszelnek is.
A stratégiai és a gazdasági kabinet döntéseiről és a kormány gazdaságpolitikai elképzeléseiről is beszámolt Lázár János kancelláriaminiszter a Kormányinfón.
Hiába büntetett már érte az Unió, a kormány ismét erőlteti, hogy az építhet utat, akinek a legközelebb van aszfaltkeverő telepe. Elvben ez egy környezetvédelmi intézkedés, a gyakorlatban azonban értelmetlenné teszi a versenyt és drágítja az építkezéseket - írta a 444.hu. A tapasztalatok szerint kilométerenként akár az 1 milliárd forinttal drágább ajánlattal is lehet nyerni, akkora súlya lett a kiírásokban a telep helyének.
Megúszta a kormányzat legújabb közlekedési megszorításait Eger. Hevesben azt beszélik, hogy ez a megyeszékhely fideszes polgármestere Habis László polgármester, és az ugyancsak kormánypárti Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő lobbierejének volt köszönhető.