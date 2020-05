Újabb ingatlanrészt vásárolt a Postától Schmidt Mária cége

Aggodalomra ad okot a pénzügyileg gyenge lábakon álló vendéglátás magas eladósodottsága. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban itt indult a legtöbb végrehajtás.

A koronavírus-válság közvetlenül leginkább a vendéglátást, a turizmust, az utazásközvetítést, a rendezvényszervezést és a kiskereskedelmet érinti - állapítja meg friss elemzésében az Opten. A beszállítók között a hatás nehezebben mérhető. A végrehajtási arány a vendéglátók körében a legmagasabb. Az építőipar és a logisztika szintén kiemelkedően érintett, bár itt néhány szereplő akár nyerhet is. Ha a bérletekre komolyabb hatást gyakorol a válság, az ingatlanágazatban is várható átrendeződés. A legkevesebb eljárás az infokommunikációs, valamint a szakmai, tudományos, műszaki cégek ellen indult. Bár a legeladósodottabb hazai ágazat az energetika, itt a járványhatás csak áttételes és e kör kormánysegítségre is számíthat. A gyenge lábakon álló vendéglátás magas eladósodottsága viszont már aggályos. A kereskedők jelentős kitettsége a mostani helyzetben szintén nem szerencsés. Itt is fontosak a kormányzati lépések és a korlátozások időtartama. Az iparágak megítélésénél fontos szempont, hogy a távolságtartás mennyire befolyásolja működésüket és mennyire álltak felkészülten a válságra. A korábban megkezdett cégalapítások, eljárások átfutási ideje miatt az adatbázisokban még csak most jelennek meg a válság kézzelfogható hatásai. Sok vállalkozó kivár a létszámleépítéssel vagy eljárások indításával. Mindazonáltal a múlt és a jelen vizsgálatából a jövőre nézve is levonhatók bizonyos következtetések. Egy ágazat jellemzőit nem szabad rávetíteni annak összes szereplőjére - figyelmeztet a céginformációs szolgáltató. A válság hatása vállalkozásonként is jelentős különbségeket mutat. Egy társaság valódi arcát nem mindig írja le bejegyzett fő tevékenysége. Egyedi adottságaik, képességeik módosíthatják az iparág általános kockázatait. Ilyen a pénzügyi helyzet, a termékek és szolgáltatások szélessége, az ügyfél- és beszállítói kör változatossága vagy az alkalmazkodóképesség - jegyzi meg az Opten.