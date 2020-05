Búcsú a vendéglőktől, koncertektől: harmadával eshet vissza az európai háztartások fogyasztása

A járvány főként a vendéglátóipart és a kulturális életet tarolta le a Moody's szerint.

A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozó intézkedések miatt az európai háztartások fogyasztásának harmada végleg elveszhet vagy későbbre tolódhat - áll a Moody's Investors Service kedden Londonban bemutatott tanulmányában, amit az MTI is idéz. A nemzetközi hitelminősítő szerint az ilyen mértékű fogyasztási deficit éves időtávlatra kivetítve - vagyis úgy számolva, mintha a jelenlegi korlátozások változatlan módon tizenkét hónapig érvényben lennének - az EU-gazdaságok hazai össztermékének (GDP) 20 százalékával lenne egyenlő. A legnagyobb európai gazdaságok közül Spanyolországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában a legmagasabb a valószínűleg elmaradó vagy későbbre halasztott fogyasztási hányad: ezekben az országokban a nem realizálódó fogyasztási érték elérheti a hazai össztermék 25 százalékát az éves kivetítésű számítási módszerrel mérve - áll a Moody's keddi elemzésében.

A hitelminősítő szerint várhatóan a szolgáltatási szektor, azon belül is mindenekelőtt a vendéglátóipar, valamint a kulturális és a közlekedési szolgáltatási szféra lesz az a terület, amelyen a mostani korlátozások és zárlatok miatt kieső fogyasztást később sem lehet pótolni. A Moody's számításai szerint ezekre a területekre jut az Európai Unión belül a háztartási fogyasztás értékének 25 százaléka. A tartós fogyasztási termékek, például az autók, ruházati cikkek esetében - amelyekre az uniós háztartások fogyasztási kiadásaik 20 százalékát költik - ugyanakkor nem biztos, hogy a most kieső fogyasztás teljesen elvész, mivel a korlátozások idején lefojtott kereslet felszabadulhat a korlátozások feloldásával és a fogyasztói bizalom javulásával. A fogyasztás zuhanásszerű csökkenését jelzi, hogy a brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) kedden ismertetett adatai szerint áprilisban gyakorlatilag megszűnt az új autók kereslete. A szakmai szervezet úgy tudja, a múlt hónapban mindössze 4321 személyautót helyeztek forgalomba Nagy-Britanniában, 97,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Tavaly áprilisban 161 ezer új autót értékesítettek a brit márkakereskedések. Az SMMT hangsúlyozta: a múlt havi adat 74 éves mélypont, legutóbbi ugyanis 1946 februárjában adtak el kevesebb személyautót Nagy-Britanniában, mint idén áprilisban. Az év eleje óta eltelt hónapokban is meredeken zuhant a brit autóértékesítés: az idén eddig 487 878 új autó került forgalomba, 43,4 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban.