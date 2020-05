Egyszerre 22 helyszínen fogott el a rendőrség kábítószerkereskedőket - Videóval!

A gyanúsított pszichiátriai kezelt, rendszeres gyógyszeres kezelésben részesül.

Bár korábban Szilágyi István fia azt is tagadta, hogy ő ölte volna meg az édesapját és inkább csak tippjei lennének, ki a gyilkos, most már beismerte, hogy ő végzett a színésszel. Ennek ellenére Péter azt mondja, sok mindenre nem emlékszik – vagy csak homályosan –, de önvédelemből támadt az apjára és ölte meg az idős és törékeny színészt, akinek esélye sem volt a fia ellen - állítja a Blikknek egy neve elhallgatását kérő ember. Ez pedig nyilvánvalóan ellentmond annak, amelyek a környékbeliek meséltek. Elmondásuk szerint a színész felesége, Humenyánszky Jolán szobrászművész vasárnap sírva könyörgött a szomszédos kisbolt tulajdonosának és vevőinek, hogy segítsenek, mert a fia megöli a férjét. Az egyik férfi sietett be a romos házba, ám már ő sem tudta megmenteni Szilágyi Istvánt. A 82 éves színművész 49 éves fia 2020. május 3-án reggel a XVII. kerületi otthonában egy kalapáccsal olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy Szilágyi István emiatt életét vesztette . A férfi letartóztatását kedden rendelte el a bíróság egy hónapra . A bűncselekményt ráadásul felfüggesztett szabadságvesztése alatt követte el, amelyet azért kapott, mert bántalmazta szüleit. Idős édesanyját a keddi bírósági döntés után kérdezte a Blikk arról, hogy mit gondol fia állításáról. Az asszony továbbra is fiát védte.