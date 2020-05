Kreatív videókat várnak a következő évad terveiről

A Szépművészeti Múzeum 1983-as kirablásáról Gilberto Martinelli és Nagy Anna remekbe szabott dokumentumfilmet készített, ami most a Médiaklikken nézhető meg.

Maffia, titkosszolgálat, világpolitika a kétpólusú világrend korából, bravúros nyomozás, egy milliárdos orgazda, aki mindent megúszhat, abszurd, már-már burleszkbe hajló epizódok, ráadásként egy romantikusnak tűnő szál – a Szépművészeti Múzeum 1983-as kirablása olyan összetett történet, ami egy izgalmas televíziós sorozat kereteibe is nehezen férne bele. Gilberto Martinelli és Nagy Anna dokumentumfilmje, A Budapest-művelet ennek fényében is alapos, szórakoztató, megrázó, elgondolkodtató alkotás – mindent elmond az egykor az „évszázad” rablásának titulált esetről, még úgy is, hogy a magyar nyomozók is bevallják: vannak olyan titkok, amiket magukkal visznek a sírba. A bandavezér, Ivano Scianti 2015-ben – ahogy akkor a Népszava is beszámolt róla – beszélt először az ügyről a Gazzeta di Reggiónak. A lap újságírója, Tiziano Soresina, valamint Roberto Tempesta egykori csendőrtábornagy, a Római Műkincsvédelmi Egység nyomozója a filmben elejt néhány mondatot arról, hogy a nápolyi maffia, a Camorra egykori tagja, a filmben mosolyogva anekdotázó Scianti kiféle-miféle ember. Társával – a modenai képtár 1992-es kifosztása után meggyilkolt Graziano Iorival – a műkincsrablásra specializálta magát, de beérte korábban parmezánsajtlopással is. Scianti élt már Budapesten, ismerte a terepet, volt már korábban is itt akciója, vallja be a kamerák előtt, sőt azt a nem köztudomású tényt is megemlíti, hogy a hat festmény Görögországba csempészésében a román titkosszolgálat is segített nekik. (A hetedik kép, az Ifjú képmása Raffaellótól a magyar társtetteseknél maradt „zálogban”, valójában nem fért be a Fiat Ritmo csomagtartójába.) Scianti készséggel és sokat mesél: az már az olasz lapokból tudható, hogy ez az érdekében is áll ez neki, ugyanis tekintélyes a legújabb kori bűnlajstroma is.