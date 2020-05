Arcpajzs, csomagolt cukor és 20 négyzetméteres strandplacc - így indul a nyár

Az összes aktív fertőzött körülbelül fele még kórházi ellátásra szorul.

Továbbra is indokolt Budapesten és Pest megyében a korlátozások fenntartása - közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. Az alezredes ezt azzal magyarázta, hogy az újonnan diagnosztizált 46 koronavírusos beteg közül 30 budapesti, vagy Pest megyei, illetve az újonnan elhunytak többsége is a fővárosban, illetve a megyében élt. Elmondta, hogy jelenleg is tart a kormányülés, amelyen a járványügyi döntésekkel is foglalkoznak. Az elmúlt 24 órában 698 házi karantént rendeltek el, így összesen 10 628 hatósági házi karantén van az országban. A veszélyhelyzet kihirdetése óta több mint 46 ezer esetben intézkedtek a rendőrök. A rendőrség azt tapasztalta, hogy vidéken a szabályszegők általában a védőeszközöket nem használják a tömegközlekedéskor, illetve a kötelező távolságot nem tartják be. Eddig összesen 325 büntetőjárást rendeltek el közveszéllyel fenyegetés, rémhírterjesztés és egyéb szabálysértés miatt. Gyanúsítottként 62 személyt hallgattak ki. A kedden Budapestre érkezett védőeszközök szállítását már megoldották. A teherforgalomban fennakadások vannak a határátkelőhelyen, egy, illetve három órás várakozási idővel kell számolni. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 46 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3111 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt újabb 10 krónikus beteg, így 373 főre emelkedett az elhunytak száma. Hozzátette, hogy az elhunytak körébe mindenkit beleszámolnak, aki pozitívnak bizonyult, az alapbetegségük ellenére. Gyógyultan 759-en távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1979 fő, az ő számuk csökkenőben van. Ez a szám mutatja azt, hogy jelen pillanatban hányan bizonyulnak pozitívnak. Jelenleg 964 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Ez azt is mutatja, hogy az összes aktív fertőzött körülbelül fele még kórházi ellátásra szorul. A járóbetegek biztonságos egészségügyi szakellátásáról elmondta, hogy mind a betegek, mind az ellátók részéről szoros együttműködés szükséges. Emlékeztetett arra, hogy szakellátást csak előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni. Azt kérte, hogy anélkül ne menjünk el szakellátásba. Az egészségügyi szolgáltatók egy órán belül legfeljebb négy beteget fogadhatnak. Már a bejelentkezéskor szakorvossal beszél a beteg, aki dönt a további kezelésről. A gyógyszerfelírás szintén nem igényel személyes konzultációt. Ha nem lehet elkerülni az orvos és a beteg találkozását, akkor időpontra kell menni a telefonos konzultációt követően. Ez utóbbi esetben felmérik, hogy fennáll-e a koronavírus gyanúja, és ha igen, elkülönítik a beteget egy külön helyiségben. Innen csak a vizsgálat után távozhat a beteg. A szakmai kollégiumok meghatározták, hogy melyik beavatkozások minősülnek magas kockázatúnak. Ezeket csak negatív laboreredmény esetén lehet elvégezni a pácienseken. Az az egészségügyi szolgáltató kéri a vizsgálatot, ahol a beavatkozás is történik. A fekvőbetegnél a rehabilitációval és a transzplantációval indítják újra az ellátást, és így lesz a magánegészségügyben is. A kórházi műtétekhez elkerülhetetlen lesz a negatív laboreredmény. A nem magas kockázatú beavatkozáshoz nem kell PCR-tesztet végezni. Az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy pontos leiratot küldtek az egészségügyi szolgáltatóknak a mintavételről. A mintákat tíz laborban vizsgálják. Újságírói kérdések: Kiss Róbert azt mondta, hogy a kerékpárosokat is ellenőrzik Budapesten és Pest megyében, ők is csak alapos okkal hagyhatják el a lakást. Vas megyében játszóterek és sportparkok nyílnak. Erről Müller Cecília azt mondta, hogy fontos, hogy a gyerekek a szabadban is legyenek, de a játszótéri eszközöket is tisztítani kell. Ezért azt javasolta, hogy az azokat fenntartók rendszeresen végeztessék el az eszközök fertőtlenítését, de a szülők is áttörölhetik azokat fertőtlenítő kendővel. A gyerekeknek is távolságot kell tartaniuk egymástól. Kiss Róbert érdeklődésére azt válaszolta, hogy határkilépéskor ellenőrzik, hogy az illetővel szemben nincs-e érvényben hatósági házi karantén. Ha igen, akkor nem hagyhatja el Magyarországot. Az országokba belépésről a konzuli szolgálat honlapján lehet tájékozódni. A lifteket is gyakrabban kell fertőtleníti a társasházakban is, óránként legalább egyszer. Törölközőt, maszkot ne adjunk kölcsön másoknak, fertőtlenítés nélkül ne használjunk kétszer egy maszkot. Müller Cecília a 100 százalékos pamutanyagból készült maszk használatát javasolta, mert azokat jól lehet fertőtleníteni. A kisebb idősotthonokat ellenőrzik most, a nagylétszámúakban már végeztek az ellenőrzésekkel. Az országban 31 idősotthonban jelent meg a koronavírus, gondozottak vagy dolgozók révén. Nagy a különbség, mert vannak olyan intézmények, ahol sok a fertőzött, és van olyan, ahol csak egy-egy beteget diagnosztizáltak koronavírussal. A kamaraerdei otthonban eddig 40 pozitív esetről tud Müller Cecília, és ketten meghaltak. A Pesti úton 269 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 154-en kórházban vannak. Csak akkor térhetnek vissza az otthonokba, ha már van negatív eredményük. Az otthon gondozói közül 26-an pozitívak. Összesen 40 ember hunyt el, és 41-en gyógyultak meg. Arra a kérdésre, hogy a dolgozók kaptak-e védőfelszerelést az egészségügy újraindításához, Müller Cecília azt válaszolta, hogy folyamatos az ellátás. A kórházak heti ellátmányt kapnak, az alapellátóknak pedig tegnap szállítottak újabb adagot. A járási hivatalokban vannak tartalék védőeszközök. A PCR-tesztekről az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy ha a járóbeteg szakellátásban nem merül fel a koronavírus gyanúja, akkor nem kell laborvizsgálat. Ha felmerül, akkor az ellátást követően az EESZT rendszeren keresztül jelzik ezt, és kivizsgálják a pácienst. Kérdésre Müller Cecília ismét elmondta, hogy magas kockázatú beavatkozás igénybevételéhez szükséges az előzetes laborvizsgálat és a negatív eredmény. A fogadó-ellátó leveszi a mintát, elküldi vizsgálatra, majd a laboreredmény megérkezése után értesíti a beteget és ad időpontot neki. Arra a kérdésre, hogy hogyan ellenőrzik, hogy a fővárosiak elmennek-e vidékre kávézni, vagy a vidéki nyaralójukba, Kiss Róbert azt válaszolta, hogy a rendőrség ellenőrzi a szabályok betartását. A kijárási korlátozások megszegése pedig szabálysértésnek minősül. Egyelőre elég a 10 labor, de ha többre lesz szükség, akkor másokat is kijelölnek.