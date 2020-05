Mert a sajtó kontrolljánál mi fontosabb? 16 milliárdért építkezik a médiahatóság

A drága beruházás a mesebeli Narnia-projekt nevet viseli, nem véletlenül.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavaly nyáron

A régi infrastruktúra elöregedett, a technológiai fejlődésekkel azonban lépést kell tartani, ezért van szükség a komplexumra, ezzel magyarázta új és sok pénzből építendő székházát a médiahatóság, írja az atlatszo.hu EMC mérőlabor és szerverközpont építésére írt ki nyílt eljárást. Az uniós közbeszerzési értesítőben most közzétett eredménytájékoztató szerint a tendert a Grabarics Építőipari Kft. nyerte, amely nettó 15,9 milliárd forintért építheti meg a komplexumot. A kormányzati beruházásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Magyar Építők a következőképp számolt be a projektről: “A Narnia-projekt volumenét jól érzékelteti a mesebeli névválasztás: a három föld alatti és az öt felszín feletti szinttel bíró új épületrészben az irodák, a tárgyalók és a mélygarázs mellett egy nagykapacitású számítógépes adatközpont, egy mérőkamra és több laboratórium is helyet kap majd.” Az 1993-ban alapított, 213 főt foglalkoztató Grabarics Kft. 2018-ban 19,7 milliárd éves forgalmat bonyolított, és számos nagy beruzását nyert el az elmúlt években. Ők építhetik például a szántódi BalaLand ötcsillagos hotelt nettó 8,5 milliárd forintért, továbbá a gödöllői versenyuszodát és az ötcsillagos Grand Hotel Tokaj exkluzív szállodát is.