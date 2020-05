A területet átadják, de leáll a debreceni BMW-beruházás

Napokon belül átadják a teljes területet az egyeztetett műszaki tartalomnak megfelelően a BMW magyarországi cége részére – közölte a debreceni polgármesteri hivatal.

A BMW Group továbbra is elkötelezett az új, magyarországi gyáregységével szemben, annak megépítése a cégcsoport hosszú távú növekedési törekvéseit támasztja alá. A jelenleg kialakult koronavírus járványhelyzet feltételezéseik szerint hatással lesz a debreceni építkezési munkálatokra, így azok lelassulhatnak. Ennek pontos időtartamát még nem határozták meg, de várakozásaik szerint több hónap lehet. Felkészülnek a sikeres újraindulásra, mely biztosítja a vállalat és munkavállalói jövőjét. A BMW Group körültekintően kezeli a válságot, a folyamatokra összpontosítva és mindig a jövőbe tekintve hoz döntéseket. Amíg a válság fennáll, azon dolgozik, hogy a lehető legszilárdabb alapokat teremtse meg a krízis utáni újrainduláshoz – ezt tartalmazza az a közlemény, amelyet Salgó András, a BMW Magyarország vállalati kommunikációs vezetője juttatott el a Népszavához, válaszul a feltett kérdéseinkre. A portfolio.hu számolt be elsőként arról, hogy a BMW csoport első negyedéves eredményének közzétételét követő szerdai sajtótájékoztatón Oliver Zipse, az igazgatóság elnöke bejelentette: számunkra mindig a várható kereslet a releváns, ezért egy évvel elhalasztják a magyarországi gyár üzembevételét. Szavai szerint a jelenlegi helyzetben minden projektet felülvizsgálnak, s ebbe beletartoznak az építkezések és a termékekkel kapcsolatos döntések is. Szerettük volna megtudni, eddig mekkora összeget fordított a beruházásra a BMW Debrecenben, terveznek-e esetleg új funkciót a leendő gyárnak, hány embert vettek már fel, s mi lesz az ő sorsuk, ám ezekre nem kaptunk választ, a cégcsoport a közleményen túl további információt nem tud biztosítani – írták. A debreceni polgármesteri hivatal megkeresésünkre szintén közleményben reagált, eszerint „a debreceni gyár üzembe helyezésével kapcsolatban ma megjelent információk a debreceni önkormányzat és a BMW Manufactoring Hungary Kft. között létrejött szerződés végrehajtását és lezárását nem érintik. A szerződésben rögzítetteknek megfelelően és ütemben az önkormányzati beruházás lezárul. Napokon belül átadásra kerül a teljes terület az egyeztetett műszaki tartalomnak megfelelően a BMW magyarországi cége részére. Az átadással az önkormányzat által vállalt minden feltétel teljesítése biztosítja, hogy a BMW megkezdje a további fejlesztéseket.”

Szijjártó Péter szerint még tárgyalnak a gyárról

Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: a BMW debreceni gyárépítésének „elhalasztásáról” szóló sajtóértesülések kapcsán az igazság az, hogy a vállalat vezetőivel ma is egyeztettek. „Arról biztosítottak minket, hogy természetesen továbbra is elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett” – fogalmazott. Emellett jövő pénteken Debrecenbe jönnek a gyár leendő vezetői és a beruházás irányítói, akikkel személyesen is fognak megbeszélést folytatni Szijjártóék. Bejegyzését azzal zárta, hogy a gyár építési munkálatai már most is zajlanak.