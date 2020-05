Súlyosbította az erdőirtás a bozóttüzek hatását

A BP Fatár nevű, ingyenes alkalmazás térképes felülettel segíti az eligazodást és a tudatos parkhasználatot, de célzott bejelentést is lehet tenni a fenntartónak.

Elkészült a főváros ingyenesen letölthető nyilvános fa- és parkkataszter mobilapplikációja, a BP Fatár térképes felülettel segíti az eligazodást, az ismeretterjesztést és a tudatos parkhasználatot a Főkert fenntartásában lévő zöldterületeken – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az alkalmazásban GPS-jel alapján megtalálhatók és kereshetők a fővárosi kiemelt parkok területei, azok minden fája, utcabútora, játszótere, ivókútja, kerti építménye. Ez megközelítőleg 4,5 millió négyzetméter zöldterületet jelent, az azokon lévő 85 ezer felvett objektummal és 47 ezer fával.

Minden egyes objektumnak, fának saját adatlapja van, amelyen az adatok és képi információk mellett a használó célzott bejelentést is tehet a fenntartónak, amennyiben valamilyen problémát észlel. A közlemény szerint a fejlesztés következő lépéseként a BP Fatár a kiemelt fasorokkal bővül, ezek felvételezése, adatfrissítése zajlik. A főváros mindezek mellett felveszi a kapcsolatot a kerületekkel is annak érdekében, hogy az applikáció egy későbbi verziójában a kerületi kezelésű fákat és parkokat is meg tudják jeleníteni, egyértelművé téve, hogy melyik fa és zöldfelület kinek a kezelése alá tartozik.

A Főpolgármesteri Hivatal reményei szerint a BP Fatár a jövőben fokozatosan le tudja fedni Budapest teljes közterületi zöldfelületi állományát, a mintegy egymilliós darabszámra becsült közterületi fa megjelenítésével. A városvezetés kiemelt célja, hogy óvják és fejlesszék a meglévő fővárosi zöldfelületeinket és újakat alakítanak ki városszerte Budapest polgárainak bevonásával. „Egyszerre fontos számunkra új, nagyméretű közparkok létesítése és a sűrűn beépített városrészek zöldítése fákkal és parkokkal. Ehhez pedig fontos eszköz a naprakész fa és park adatbázis és hibabejelentő alkalmazás folyamatos rendelkezésre állása” – fogalmaztak rámutatva arra, hogy ezt a szerepet látja el a BP Fatár applikáció.