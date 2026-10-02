Jelenleg az európai éves faanyag-felhasználás körülbelül fele végzi erőművekben energiatermelési céllal. Ezt a helyzetet azonnal meg kell változtatni! – írták meg magyarországi döntéshozóknak küldött levelükben civil szervezetek. Az utolsó pillanatban vagyunk, de még mindig nem késő meghozni a radikális döntéseket.
Magyarország védett erdeinek válságos helyzete ma már nem csupán természetvédelmi kérdés, hanem össztársadalmi ügy, amelyre egyre több civil hívja fel a figyelmet. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az erdők élő rendszerek: szenet nyelnek el, ökológiai bástyák, és az emberi jólét nélkülözhetetlen részei. A kivágott területek talaján felerősödik az erózió, romlik a vízháztartás, és tovább erősítjük vele a globális felmelegedést. Egyre világosabbá válik, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat a valóságban egy szűk kör érdekeit szolgálja, és a döntéshozói politika egyáltalán nem szavatolja az élőhelyek védelmét.
Mórahalom az új helyszín.
„Itt az ideje, hogy véget vessünk a rövidlátó, a jövőt felélő kormányzati kapkodásnak” – írta a főpolgármester.
Nyomós indokokat sorol fel, milyen súlyos problémákat okozhat a döntés.
A Facebookon csatázott egymással az LMP-s Ungár Péter és a miniszterelnök politikai igazgatója.
Az állam - amelynek kormányzója Jair Bolsonaro elnök szövetségese - nem fellebbezett.
A világ egyik legnagyobb ragadozójának Amazónia az utolsó erőssége, itt él populáció 90 százaléka.
A baj az, hogy még mindig több pusztul el az erdőirtások miatt, mint amennyi regenerálódni képes.
Egy Salvador méretű terület tűnt el az erdőtüzek, a marhatenyésztés és a fakitermelés miatt 2020-ban.
Több mint 550 vállalat mindegyike alkalmaz legalább egy intézkedést az erdőirtás kezelésére.
Összesen mintegy 21 ezer négyzetméteren vágták ki vagy égették fel a fákat. A kilenc országot érintő térség tüzeinek mintegy 61 százaléka Brazíliában lángolt fel.
A globális éghajlat átalakulásának egyik kézzelfogható jele az immár az EU-t és Magyarországot is sújtó fapusztulás. Néhány jellegzetes fajtól alighanem el kell búcsúznunk.
A kitermelések miatti faveszteség akadályozza a klímaváltozás elleni küzdelmet, mert egyre kevesebb szenet tudnak elnyelni az erdők. De a meggondolatlan telepítés kiszárítja a korábban termékeny talajt.
Évente több mint kétmillió tonna szenet veszítenek az erdők a bányászathoz kapcsolódó irtás következtében.
A totális katasztrófa forgatókönyvével nézünk szembe Amazóniában – mondta a WWF Brazília tudományos igazgatója.
Bolíviában és Ausztráliában olyan sok erdő vált tüzek martalékává, mint még soha a feljegyzések kezdete óta, az erdőirtás különösen Brazíliában, Kongóban és Indonéziában jelentős.
Márciusban 6500 négyzetkilométerrel csökkent a trópusi erdők területe a vizsgált 18 országban.
Minden korábbinál több az erdőirtás, pedig még el sem kezdődött az erdőtüzek szokásos időszaka, ezért a tavalyinál hamarabb vetik be a hadsereget.
Az év első négy hónapjában 1202 négyzetkilométer esőerdő semmisült meg, 55 százalékkal több, mint a múlt év hasonló időszakában.
Bolsonaro brazil elnök felhatalmazása kilenc államra vonatkozik, egyelőre június 10-ig.
Megváltoztatta a tüzek továbbterjedését gátoló, úgynevezett nedves erdők ökológiáját, ezért most azok is lángra kaptak.
Ha kiirtjuk az állatok élőhelyeit, egyre többször fogunk érintkezni velük. Ez pedig a koronavírusnál is veszélyesebb pandémiák kialakulásához vezet.
284 négyzetkilométernyi erdő tűnt el a fakitermelés miatt a brazíliai Amazonas-vidéken az év első hónapjában. A januári érték az elmúlt öt évben nem volt ilyen és várhatóan tovább is fog emelkedni – közölte a brazil űrkutatási hivatal (Inpe).
Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő mintegy hat új maláriás esetet eredményez – állapították meg kutatók.
A tavalyi, közel tízezer négyzetkilométernyi erdőirtás 2008 óta a legkiterjedtebb - közölte a brazil űrkutatási hivatal.
Egy új tanulmány szerint az erdőirtáshoz köthető szén-dioxid-kibocsátás a korábban becsültnek az ötöde.
Az alaszkai kormányzó és Alaszka szenátora erőltette Trumpnál a védett státusz, mint "fejlődést akadályozó" tényező megszüntetését.
Több mint 12 hektár erdő és nádas kivágása árán épülhet meg a csepeli evezős központ. A beruházást eredetileg a budapesti olimpiához szánták – olimpia nem lesz, de a központ így is elkészül.
Tömeges erdőirtáshoz vezetett a közel ötvenéves polgárháborút lezáró kolumbiai békemegállapodás – állítják helyi és brit kutatók.