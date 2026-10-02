A magyarok többségét már dühíti, hogy erőműveket etetnek a védett erdőinkkel

Magyarország védett erdeinek válságos helyzete ma már nem csupán természetvédelmi kérdés, hanem össztársadalmi ügy, amelyre egyre több civil hívja fel a figyelmet. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az erdők élő rendszerek: szenet nyelnek el, ökológiai bástyák, és az emberi jólét nélkülözhetetlen részei. A kivágott területek talaján felerősödik az erózió, romlik a vízháztartás, és tovább erősítjük vele a globális felmelegedést. Egyre világosabbá válik, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat a valóságban egy szűk kör érdekeit szolgálja, és a döntéshozói politika egyáltalán nem szavatolja az élőhelyek védelmét.