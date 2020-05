Csaknem négyszáz maffiavezért engedtek ki a börtönből a járvány miatt Olaszországban

Egy amerikai őrző-védő cég akarta megbuktatni a caracasi szocialista rezsimet, de a rosszul megszervezett akcióból világra szóló kudarc lett.

A terv pofon egyszerű volt: 300 felfegyverzett önkéntes észrevétlenül behatol Venezuelába, ahol rajtaütéseket hajtanak végre katonai bázisokon és forradalmat robbantanak ki a szocialista Nicola Maduro elnök ellen. A Silvercorp USA amerikai őrző-védő cég hősiesnek és merésznek szánt küldetése azonban gyorsan kudarcba fulladt és nevetség tárgyává vált. A „Gideon hadművelet” már vasárnapi megindításakor bukásra volt ítélve: két nappal korábban az AP amerikai hírügynökség már beszámolt a „titokban készülő” puccskísérletről. Az akciót két ember tervelte ki: a Silvercorp USA vezetője, Jordan Goudreau, aki egykor Afganisztában és Irakban szolgált a különleges erők szanitéceként és hősiességéért háromszor is kitüntették; illetve Cliver Alcalá, a venezuelai hadsereg nyugalmazott dandártábornoka, aki ellen vádat emeltek az Egyesült Államokban a venezuelai kábítószer-csempészet egyik kulcsembereként és jelenleg egy new york-i szövetségi börtönben várja tárgyalása kezdetét. Kettőjüket a kolumbiai Bogotában mutatta be egymásnak a venezuelai ellenzék vezetőjének, Juan Guaidónak az akkori asszisztense, aki később megszakította a kapcsolatot a szervezkedőkkel, miután reménytelennek ítélte a körvonalazódó akciót. Alcalá mindenesetre a venezuelai dezertőrök között keresett önkénteseket, akiket három titokban létesített kolumbiai táborban képeztek ki. A bázisokat Ephraim Mattos volt amerikai tengerészgyalogos is meglátogatta, aki az AP-nek nem túl hízelgő képet festett az ott uralkodó állapotokról. Mint elmesélte, nem volt vezetékes víz, az élelmiszer-ellátás is akadozott, az önjelölt felkelők padlón aludtak, és fegyverek helyett lefűrészelt seprűnyéllel gyakorlatoztak .

Goudreau azzal hitegette őket, hogy támogatást szerez a puccshoz Washingtontól. Ígéretei alátámasztására többször is azzal dicsekedett, hogy Donald Trump amerikai elnök személyi védelmén is dolgozott – a Silvercorp USA a jelek szerint néhány kampánygyűlés biztosításáért felelt. Azonban úgy tűnik, hogy kormányzati támogatást nem tudott szerezni, erre utal az is, hogy márciusban a kolumbiai hatóságok lekapcsolták a felkelőknek szánt fegyvercsempész-szállítmányt, amely gépkarabélyokat, éjjellátó szemüvegeket és harci sisakokat tartalmazott. Alcalá ezt követően feladta magát az amerikai hatóságoknak, az önkéntesek többsége pedig kiszállt a tervből. A Maduro rezsim már ekkor biztosan tudott a készülő akcióról, mivel a venezuelai kormánypárti sajtó a fegyverek lefoglalása kapcsán említést tett a puccsistákról. Az elnök jobbkezeként számon tartott Diosdado Cabello, az alkotmányozó népgyűlés elnöke arról beszélt az AP-nek, hogy mindent tudtak, annyira beszivárogtak az önkéntesek közé, hogy egyes találkozókon ők fizették a cechet. A Silvercorp USA mindezek ellenére belekezdett a Gideon hadműveletbe, amely véres fiaskóval zárult. A venezuelai hatóságok nyolc önkéntest megöltek, tizenhárom továbbit, köztük két amerikai állampolgárt, a különleges erők egykori tagjait pedig letartóztatták. Az önjelölt felkelők pedig ahelyett, hogy megdöntötték volna Nicolas Madurót, óriási propaganda győzelmet ajándékoztak neki: az államfő eddig is azzal tüzelte fel táborát, hogy az Egyesült Államok puccsra készül ellene, ezentúl pedig bizonyítékként hivatkozhat a Gideon-hadműveletre. Caracas azt is felhasználhatja az Amerika-ellenes érzelmek szításához, hogy a kudarcos akció hasonlít a CIA által megszervezett, Fidel Castro, akkori kubai elnök megdöntését célzó 1961-es disznó-öbölbeli invázióhoz. Valójában persze semmi sem támasztja alá, hogy Washington tudott volna arról, hogy mire készül a Silvercorp USA. Donald Trump is azt mondta, hogy semmi közük nincs az ügyhöz.