Szlovéniában a válságkabinet szerint 2-4 százalékos lehet a fertőzöttség

Az igazságügyi tárca március elején engedélyezte a túlzsúfolt büntetésvégrehajtási intézetek részleges kiürítését.

A koronavírusjárvány miatt házi őrizetbe helyezett bűnözők azonnali újrabörtönzését sürgette Olaszországban Alfonso Bonafede igazságügyi miniszter, miután a sajtóban szerdán megjelent a cellájából elengedett 376 maffiavezér névsora. A dél-olaszországi bűnszervezetek hírhedt alakjai töltötték a karantén időszakát saját otthonukban a rájuk kiszabott szigorú börtönbüntetés helyett. A La Repubblica című baloldali napilap megszerezte az utóbbi másfél hónapban házi őrizetbe helyezettek eddig nem nyilvános névsorát, amelyben a szicíliai Cosa Nostra, a nápolyi camorra és a calabriai 'ndrangheta szervezetének vezérei is szerepelnek, valamint az olaszországi kábítószerpiac főnökei. Az igazságügyi tárca március elején, az összes olaszországi börtönt érintő lázadásokat követően engedélyezte a túlzsúfolt büntetésvégrehajtási intézetek részleges kiürítését. Egészségügyi óvintézkedésre hivatkozva elsősorban a beteg rabokat helyezték házi őrizetbe, közéjük került be 376 maffiózó is. Az egészségügyi helyzet időközben megváltozott – hangoztatta az Öt Csillag Mozgalom nevű párthoz (M5S) tartozó Alfonso Bonafede, aki azonnali ellenintézkedést sürgetett a szervezett bűnözés tagjainak börtönbe való visszahelyezésével. „Minden maffiafőnököt visszaküldök a börtönbe” – mondta. Elemzők szerint az igazságügyi miniszter így igyekszik korrigálni a veszélyes bűnözők vitatott házi őrizetét. Korábban a Matteo Salvini vezette jobboldali ellenzék és a maffiaellenes ügyészségek is tiltakoztak: az M5S-hez közeli Nino Di Matteo, a szicíliai Palermo maffiaellenes államügyésze, aki az 1993-as ügyészgyilkosságok óta védőőrizet alatt él, „borzalmas jelzésként” értékelte az igazságügyi tárca döntését a bűnszervezetek tagjainak cellájukból való kiengedéséről. Hasonlóképpen nyilatkoztak a maffiagyilkosságok áldozatainak családtagjai, valamint azok a személyek, vállalkozók is, akik az igazságszolgáltatással együttműködve börtönbe juttatták a bűnözőket. Korábban a tiltakozás hatására lemondott a börtönöket irányító hatóságot (Dap) vezető Francesco Basentini.

A sajtóban megjelent lista szerint a szervezett bűnözés 347 kiemelt tagja került házi őrizetbe: közülük Palermóban 61, Nápolyban 67, Rómában 44, Catanzaróban 41, Milanóban 38, Torinóban 16 személy. A névsorban szerepel a szicíliai maffiafőnök, Antonino Sacco, az 1992 és 1993 közötti maffiamerényletekről ismert Graviano fivérek utóda. Házi őrizetbe került Pasquale Zagaria, a nápolyi camorra hírhedt vezéralakja, Giosue Fioretto, a Casalesi-camorraklán pénztárosa, valamint Francesco Ventrici, aki a nemzetközi kokainkereskedelemben ismert mint a kolumbiai kartellek egyik európai képviselője. A La Repubblicának nyilatkozó Salvatore Lo Bocchiaro, akinek feljelentése négy éve egy maffiavezér letartóztatásához vezetett, elfogadhatatlannak nevezte, hogy neki el kellett menekülnie Szicíliából, miközben a bűnöző most háborítatlanul visszatért palermói lakásába. Ez – tette hozzá – a maffiavezér ismételt területi helyfoglalásával egyenlő.