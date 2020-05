BKV: újra pörög a takarítási biznisz

Menetrendszerűen botrányba torkollnak a BKV takarítási tenderei. A legújabb már a cég igazgatóságán fennakadt.

A BKV szinte valamennyi telephelyét felkerestem, miután beválasztottak a társaság igazgatóságába. A tájékozódásnál fontos szempont volt a takarítás megfelelősége is, hiszen az utasok komfortérzetének ez az egyik legfontosabb fokmérője – magyarázta az igazgatóság egyik tagja a Népszavának, aki nagyon nagy különbségeket tapasztalt a különböző telephelyeken. Az M4-es metró szerelvényének padlójáról például szinte enni lehetett volna, míg az egyik buszgarázsból ki nem engedte volna a forgalomba a neki megmutatott buszt, annyira koszos volt. A takarítás régóta kényes kérdés a főváros közlekedési cégénél. Nem csupán azért, mert a hiánya nagy támadási felületet ad a város-, illetve a cégvezetés kompetenciájának megkérdőjelezésére, hanem azért is, mert Tarlós István 2010-es győzelmében jelentős szerepet játszott a Hagyó Miklós és Mesterházy Ernő elleni per. Mesterházyt, Demszky Gábor tanácsadóját a Központi Nyomozó Főügyészség többek között a takarításra kötött 2008-as szolgáltatási szerződés miatt gyanúsította meg nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. Mesterházyt felmentették, de a BKV-ra azóta is dermesztően hat a takarítás ügye. Abban a bizonyos 2008-as vállalkozói szerződésben a BKV a cég kebeléből kinőtt Renomé Kft., illetve és az akkor még feltörekvő cégnek számító PQS International Hungary Kft. alkotta konzorciumot bízta meg hároméves időtartamra a vállalat valamennyi járművének, irodaépületének, telephelyének, utasforgalomi területének, vonali létesítményének évszaknak megfelelő takarításával nettó 6,8 milliárd forintos keretösszeggel. Ami valóban elég meglepő volt, hiszen a Renomé már 2007 végén bekerült a hírekbe, amikor egy revizori jelentésben erős túlszámlázással vádolták meg. De végül a revizort rúgták ki. A PQS International Kft. mindenesetre a Renoméval ellentétben a szerződés lejárta után se esett ki a pikszisből, és 2012-ben több takarítási részszerződést is sikerült megcsípniük. Azóta is állandó partnerei a BKV-nak. A cég hatályos szerződéseinek listáján jelenleg öt különböző szerződéssel szerepelnek a szemétszedéstől, az eseti hóeltakarításon át a takarításig. A BKV egyébként okulva a 2010-es botrányból, a szerződés lejárta után meghirdetett közbeszerzési pályázatban meglehetősen szigorú feltételeket szabott, mondván a BKV-nak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ajánlattevők igazolni tudják: valóban alkalmasak a feladat elvégzésére. Végül más és más céggel szerződtek a különböző részfeladatokra. A következő 2014-es tendert eredménytelennek kellett nyilvánítani, mivel az egyik ajánlattevő súlyosan megsértette az eljárás tisztaságát. 2016-ban ismét nekidurálta magát a BKV. Az autóbusz, villamos, metró, HÉV – bár ez utóbbi állami kézben van – járműtelephelyek, járművek és állomások, valamint az irodaházak és egyéb létesítmények takarítására vonatkozó tendert 2017-ben sikerült lezárni. A főváros közlekedési vállalata három céggel – a PQS mellett a BBM Budaber Zrt.-vel, valamint az akkor Tombor András érdekkörébe tartozó DIG HUNGARY Kft.- vel - kötött szerződést 2,87 milliárdos keretösszeggel. A PQS azóta Prizma FM Services Szolgáltató Kft-vé avanzsált és csatlakozott a Prizma-cégcsoporthoz, majd elnyert egy 163 millió forint értékű uniós támogatást is kórházhigiéniai protokoll kidolgozására. A cégcsoport közben más irányba is terjeszkedett. Bekebelezte a Junior Vendéglátó Zrt-t, amely ma Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. néven gyűjti be a többnyire fideszes vezetésű települések és kerületek oktatási és szociális intézményeiben zajló étkeztetést. A vaskosabbak közül való a csepeli önkormányzattal tavaly nyáron kötött 4,4 milliárdos szerződés. Évek óta állandó partnernek számított a terézvárosi önkormányzatnál is. Hassay Zsófia volt polgármester egy aláírásra váró szerződéssel kívánta biztosítani a folytonosságot, de a polgármesteri székben őt váltó Soproni Tamás úgy vélte, hogy az önkormányzat nem köthet szerződést egy olyan céggel, amellyel kapcsolatos szerződéskötési gyakorlat miatt a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztalta a kerületet. A kerület áprilisban új pályázatot írt ki. Új tendert hirdetne a BKV is. A 2017-es takarítási szerződés idén márciusban lejárt. Két évvel meghosszabbítható lenne ugyan, de a közlekedési cég inkább az új pályázat mellett döntött. Bár a hazai takarító-biznisz meglehetősen szűkös. A nagyok pedig szinte mind a NER kötelékébe tartoznak. Kérdés például, hogy a BKV előző tenderen el sem induló, de korábban több részmunkát is elnyerő B+N Referencia Zrt. most beszáll-e a ringbe. Az egykor Simicska Lajos érdekkörébe tartozó cég, amely azóta némi vargabetűvel Tombor András üzleti partneréhez, Kis-Szölgyémi Ferenchez került, valóban nagyban utazik. 2015-ben megnyerte a MÁV 11,5 milliárdos takarítási tenderét. Két év múlva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság öt évre szóló karbantartási szerződését, amelynek összegét tavaly áprilisban 7,65 milliárd forintról 11,47 milliárdra emelték. De ők végezték a teljes vasúti járműpark fertőtlenítését is 1,9 milliárdért most a koronavírus-járvány idején. A BKV mindenesetre tavaly szeptemberben indított tárgyalásos eljárást, amelynek részleteit azután többször is módosították. Az eljárással kapcsolatban három vitarendezési kérelem is érkezett, mivel túlságosan szűkítőnek találták a feltételeket és perrel fenyegették meg az ajánlatkérőt. A BKV végül novemberben eredménytelennek nyilvánította a pályázatot. Idén tavasszal újra nekifutottak. De ezúttal a társaság igazgatóságán se jutottak túl, a grémium ugyanis első olvasatban visszadobta azt. A testület tagjai egyrészt felvetették, hogy a BKV saját maga is elvégezhetné a munkát, másrészt a jelentős összegű tender több részre bontását kérték a nagyobb verseny érdekében. A Népszava úgy tudja, hogy a BKV mindenképpen külsős céggel végeztetné el a munkát, mivel az számításaik szerint olcsóbb, de a tendert hajlandóak lennének két, esetleg három részre bontani. A közbeszerzési eljárás megindításáról várhatóan a jövő héten döntenek.