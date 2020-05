Visszalengett az inga – A Publicus szerint erősödött az ellenzék

A járó és a fekvő betegeket ellátó intézményeknek maguknak kell levenniük vagy megszervezniük a mintavételt az orvosi beavatkozáshoz szükséges koronavírus-teszthez.

A koronavírus-fertőzöttséget kizáró, és az orvosi beavatkozás feltételeként szabott vírusteszt elvégzéséről az egészségügyi intézményeknek kell gondoskodniuk – derült ki a lapunkhoz is eljuttatott eljárásrendből. Ugyanis alig három nappal az egészségügyi ellátás újraindítása után, tegnap a hazai kórházak megkapták a Kásler Miklós humánminiszter által jegyzett legújabb eljárásrendet, amely eligazít az új szabályokkal kapcsolatos gyakorlati tennivalókról.Eszerint a járó és a fekvő betegeket ellátó intézményeknek maguknak kell levenni vagy megszervezni a mintavételt a teszthez. A mintavételre a kórházaknak, szakrendelőknek külön helyiséget és a védőruházatot is biztosítaniuk kell. Az utóbbiak beszerzésében az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz kell fordulniuk az érintetteknek. A vizsgálathoz szükséges mintavevő csomagokat a megyei kormányhivatalok biztosítják az intézményeknek. A már levett mintákat az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által akkreditált laborok vizsgálhatják. (Lapunk éppen tegnap számolt be arról , hogy a koronavírus-gyanús betegektől a mentőszolgálat által levett minták eredményére jelenleg 72 órát kell várni, mert nem elég a laborkapacitás.) A beavatkozás elvégzéséhez egyetlen negatív eredmény is elegendő. A vírusmentesség igazolásához egyébként kettő negatív leletre van szükség.A fogászatoknál – az eredeti irányelv korrekciója után – már nem minden fogászati kezeléshez , hanem csak a koronavírus-gyanúsnak látszó pácienseknél kötelező a PCR-teszt. Őket haza kell küldeni azzal, hogy telefonon jelentkezzenek a háziorvosnál, aki értesíti a mentőket, és elvégzik a mintavételt. A tesztek eredményéről a betegek a háziorvosuknál, illetve az EESZT-n (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) keresztül kaphatnak visszajelzést.A lapunk által megkérdezett ellátók arra panaszkodtak, hogy túl hirtelen és túl sok előírásnak kell megfelelniük egyik napról a másikra. Például hétfő óta mindenütt kötelező a lázmérés, de a hozzávaló eszközt sehol nem lehet beszerezni. Az egyik szakrendelő igazgatója például otthonról hozta be a saját célra hetekkel korábban vásárolt hőmérőjét, most is ezt használják a bejáratnál.Mint arról lapunk is beszámolt , múlt csütörtökön utasította a szakminiszter az ágazatot, hogy hétfőn ismét megkezdhetik a betegfogadást. De továbbra is hangsúlyosan ajánlották, hogy amit csak lehet, az orvosok intézzenek telefonon vagy elektronikus formában a pácienseikkel. Akiknél személyes konzultációra is szükség van, azokat adott időpontra hívják be, óránként legfeljebb négyet. Előírás az is, hogy minden érkezőnél végezzenek előszűrést, továbbá biztosítsanak kézfertőtlenítési lehetőséget.Az egészségügy újraindításáról szóló megkésett és olykor zavaros kormányzati üzenetek nem segítették sem az ellátókat, sem a betegeket. Ezt támasztja alá, hogy a csendes hétfő és keddi nap után szerdán már kígyózó sorokban várták az emberek, hogy bejussanak egy-egy fővárosi szakrendelésre. Volt aki csak egy korábbi leletért, vagy vérvételre áll be a sorba, volt aki azt hitte, most már találkozhat a háziorvosával, ha idejön. Csakhogy egyelőre valamennyi orvosi váróba csak egy úgynevezett előszűrés után lehet belépni, és csak annak, aki előzetesen kapott időpontot. Egy fővárosi férfi arról számolt be, hogy ő tegnap telefonált, és ma reggel már jöhetett is az orvoshoz. Mint mondta: az előszűrés meglehetősen méltatlan körülmények között folyik, nagyon sok kérdésre kellett válaszolni egy szűk helyen ahová sok pácienst zsúfoltak össze. Föl sem merült, hogy megtarthatnák egymástól a másfél méteres ajánlott távolságot. De amint túljutott ezen a tortúrán, gyorsan ellátták.A nyolcadik kerületi szakrendelő előtt egy idősebb nő pedig arról beszélt, hogy amíg állt a végtelenül hosszúnak tűnő sorban, kijött egy nővér, megkérdezte ki miért jött, s akinek telefonon intézhető ügye volt, azt elküldte. Vagy kihozta és a kezébe nyomta a sorban állónak a várva várt papírját. Neki például segített felíratni a gyógyszerét. A nővér elmondta azt is, hogyan tudja majd azt recept nélkül kiváltani. Így öt percnél többet nem is várakozott. Mások mellett neki sem kellett kivárnia az előszűrésre várakozók hosszú sorát.