Több mint 300 ember halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt Olaszországban

Az aktív fertőzöttek száma viszont majdnem hétezerrel csökkent.

Több mint háromszázzal emelkedett ismét a járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban, és így elérte a 29 684-t – közölte szerda este az olasz polgári védelmi hatóság. Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt viszont majdnem hétezerrel csökkent. A halottak száma 369-cel emelkedett az egy nappal ezelőtti 236-hoz képest. Az aktív fertőzöttek száma 6939-cel csökkent az egy napja mért valamivel több mint 1500-hoz képest. A jelenleg regisztrált betegek száma 91 528-nak felel meg, ebből több mint 31 ezren Lombardiában vannak, több mint 14 ezren Piemontban, több mint 8 ezren Venetóban. A legkevesebb aktív beteget 171-t Umbriában tartják számon, valamint 127-t Valle d'Aostában. A több mint 91 ezer betegből több mint 74 ezer házi karanténban tartózkodik, a kórházban kezeltek közül 1333-an vannak továbbra is intenzív osztályon. A szűrt betegszám jelentős csökkenését a számos gyógyult okozta: egy nap alatt mintegy 8 ezer gyógyultat regisztráltak, de többségük korábban lábalt ki a betegségből, de csak most került be a nyilvántartásba. A gyógyultak száma túllépte a 93 ezret. Ez az első alkalom, hogy a gyógyultak száma meghaladta az aktív fertőzöttekét. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 214 457-t. Egész Olaszországban 2,3 millió vírustesztet végeztek. A gócpont Lombardiában is hirtelen megemelkedett a halottak száma: 222-vel nőtt a korábbi 95-höz képest. Az aktívak száma 634-gyel emelkedett a keddi 500 után. Milánóban szerdán az üzlet- és étteremtulajdosok tüntettek a következő hetekben tervezett újranyitás előbbre hozatalát követelve. Piemontban a fodrászatok megnyitását akarják felgyorsítani az eredetileg tervezett június helyett. A lombardiai Brescia városában újraindultak a házasságkötések az anyakönyvi hivatalokban, a templomi esküvőkre azonban még várni kell. A szicíliai Palermóban újranyitott a város legismertebb halárusa. Rómában az újraindulás harmadik napján intenzívebbnek bizonyult a járműközlekedés és a gyalogosforgalom is. Az egészségügyi hatóságok szerint minden attól függ, hogyan alakul a járványgörbe a következő hetekben az óvintézkedések május 4-től fokozatosan történő oldásának hatására. A rendőrség közleménye a több mint 100 ezres állományból eddig 477-en betegedtek meg, 13-an vannak még kórházban.