Szép csendben elkezdett készülni a munkanélküliségre a kormány - ezekkel számokkal dolgozik

Kell a munkaerő, a rendőrség viszont szigorú feltételekhez köti, hogy valaki átjusson a határon.

Munka lenne, csak éppen munkás alig akad az agrárszektorban, a koronavírus ezt az ágazatot is alaposan megtépázta. A kormány most határon túli idénymunkások szervezett, csoportos beléptetésével próbál javítani a helyzeten. Az ezt biztosító rendeletek a Magyar Közlönyben jelentek meg, de az is kiderül belőlük, hogy gyakorlatilag a határon túlról érkező dolgozók minden lépését ellenőrizni fogják.

Ha a munkáltatója előbb tájékoztatja őt a beléptetés feltételeiről.

Ha a foglalkoztató cég a határátlépés előtt 48 órával megküldi a munkás beléptetési kérelmét a kijelölt határátkelőhelyre – benne a dolgozó nevével, személyazonosító okmányszámával, de azt is jelölniük kell, hogy a munkás pontosan hol, hány napot fog dolgozni és hol száll meg majd.

A járványügyi hatóságot már a tervezett beléptetés előtt három nappal értesíteni kell, és ők is kérik a dolgozó adatait.

A harmadik országból – esetünkben Ukrajnából és Szerbiából - érkező dolgozóknak érvényes munkaszerződést, munkáltatói igazolást kell felmutatnia.

A dolgozó átesik egy egészségügyi szűrésen, és nem merül fel nála a koronavírus-fertőzés gyanúja.

Maga a beléptetés is csoportosan történik, és ezek után az idénymunkás gyakorlatilag egy lépést nem tehet meg önállóan, legalábbis a beléptetés utáni két hétben. A dolgozók csak a munkavégzés miatt hagyhatják el lakhelyüket, és akkor is csoportosan – a munkaadó szállítja őket a két helyszín között, de ő gondoskodik a munkások szállásáról, élelmezéséről is.

Ha bármelyikük betegnek tűnik, azonnal el kell különíteni az illetőt, és egy órán belül értesíteni kell az esetről a járványügyi hatóságot. A dolgozó hazaengedése is hasonlóan szigorú feltételek mellett történik, a kiléptetés igényét is 48 órával korábban kell jelezni a határrendészeti kirendeltségen és a járványügyi hatóságnál.