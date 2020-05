Úszómesterré lépett elő Müller Cecília

A vízben és a parton is tartsuk a védőtávolságot, fürdeni csak kültéri medencében lehet- magyarázza az országos tiszti főorvos.



Jelentősen csökkent a napokban az új regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 39 esetet észleltünk, újabb 10 áldozatot követelt a járvány – ismertette a friss adatokat Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy az összesen 3150 fertőzöttből 1966 most is beteg, mintegy felük pedig kórházi kezelésben részesül; közülük 50-en lélegeztetésre is szorulnak.

Újságírói kérdésre hozzátette, jelenleg két koronavírusos gyereket kezelnek kórházban, állapotuk azonban „kielégítő” a tiszti főorvos szerint.

Az összegzés után Müller rátért a sajtótájékoztató központi témájára: a helyes és biztonságos fürdőzés szabályaira. Miután feloldották a vidéki kijárási korlátozásokat, és megnyithatnak a fürdőhelyek, várhatóan tízezrek indulnak meg strandolni a nyár folyamán – a számot pedig emelheti a telektulajdonos budapestiek megjelenése is, akiknek kisebb lazításként szintén megengedték a vidékre utazást.

Ez magában növelheti a fertőzés kockázatát, Müller Cecília pedig részletekbe menően sorolta fel, mit kell tennünk és mit kell elkerülnünk strandolás alatt. Az egyik legfontosabb szabály, hogy csak a kültéri medencéket és vízfelületeket lehet használni, és ezeket is csak úszásra, a beltérieket nem. Nem szabad használni az aeroszolképződéssel járó vízi élményelemeket sem – az uszoda, fürdő épületében lévő mosdók és zuhanyfülkék ugyanakkor elérhetőek; utóbbiak használatát kifejezetten ajánlotta Müller, úszás előtt és után is.

Bár a tisztifőorvos korábban azt mondta, hogy a vízzel (pláne a fürdőhelyek klóros vizével) nem terjed a koronavírus, a medencékben is távolságot kell tartanunk

- vízben négy négyzetméteres terület kell jusson minden fürdőzőre. A parton emellett 16 négyzetméteres távolságot kell tartanunk a velünk nem egy háztartásban élőktől.

(Aki látott már a balatoni, velencei szabadstrandot a nyár közepén, el tudja képzelni, mennyire életszerű ez a megkötés.) A gyógyfürdők látogatását pedig nem javasolta a szakember, mert ott a víz klórozása épp a termálvíz gyógyhatását szüntetné meg. Müller üzent a fürdőhelyek üzemeltetőinek is:

ahol 8 héten át több mint száz vendéget fogadnak, ott a járványügyi hatóság hivatalból felülvizsgálja a víz minőségét, és ha mindent rendben talál, fürdővíz-használati engedélyt ad.

Az üzemeltetőnek kell figyelnie az általános higiénés feltételekre is: fürdőhely esetében az öltözőket, zuhanyzókat és vécéket óránként kell takarítani, ugyanígy óránként kell áttörölni a gyakran érintett eszközöket (villanykapcsoló, kilincs, korlát, vécélehúzó).

A stég- és medencekorlátokat félóránként kell fertőtlenítse valaki.

korábban leürített medencéket csak alapos csírátlanítás után szabad feltölteni – szabad klóros takarítás esetén 50 milligramm/liter arányú fertőtlenítőszer az ajánlott Müller szerint, aki

A tisztifőorvos újságírói kérdésre a takarítás fontosságát hangsúlyozta a nemrég újranyitott vidéki konditermek esetében – a piacok látogatása kapcsán pedig arról beszélt, hogy fertőtlenítőkendő és védőmaszk használatával, a tolakodás elkerülésével itt is biztonságosan vásárolhatunk,

Müller szerint nem csökkent a tesztelések száma

ár Müller nem tette hozzá, itt az elhunytakra gondolt, az Euromomo ugyanis egy uniós mortalitási összehasonlító oldal.

Kérdésként merült fel, hogy májustól valóban visszaesett a hazai tesztelések száma: Müller Cecília szerint ez nincs így, a laborok annyi tesztelnek, amennyit az orvos kollégák kérnek tőlük, és az elmúlt napokban is napi 1600-5400 között változott az elvégzett tesztek száma. A tiszti főorvos arra is kitért, hogy szerinte európai összehasonlításban – az Euromomo adatai alapján – is jól állunk a fertőzések felderítésében, nem esik ki a rendszerből olyan személy, akiről nem derítették volna ki, hogy koronavírus-pozitív lett.

A patikus ismerjen fel egy sürgős esetet

Lapunk arra az esetre emlékeztette az operatív törzset, amikor egy idős orvost végül mentő vitt el, mert hiába volt rosszul és szerette volna kiváltani gyógyszerét, a patikus nem szolgálta ki őt az idősek idősávján kívül. A sürgősségi eset az mindig sürgős – válaszolta Müller Cecília - és a gyógyszerész el tudja dönteni, hogy valaki jogos soron kívüliséget szeretne, v csak előrébb akar kerülni. Kellő gondosság mellett legyünk rugalmasak – ajánlotta a patikák dolgozóinak.