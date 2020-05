Eldőlt: május 16-án indul újra a német bajnokság

A klub ügyvezetője azt tanácsolta a játékosoknak, hogy menjenek dolgozni vagy munkanélküli segélyre.

Az új koronavírus-járvány következtében a Magyar Labdarúgó-szövetség előbb zárt kapuk mögé rendelte mérkőzéseinek lejátszását, majd később határozatlan időre fel is függesztette azokat. Végleges döntés csak hétfő este született. Eszerint a VLS Veszprém számára véget ért a 2019/2020-as idény – írja a vehir.hu . Az NB III-as bajnokságok esetében a Magyar Labdarúgó Szövetség a félbemaradt idény záró táblázata alapján jelölte ki a feljutókat és kiesőket. A Veszprém így a bajnokság felfüggesztése előtt a kilencedik helyen állt az NB III Nyugati csoportjában, és a következő idényben is a harmadosztályban szerepelhet, ha a feltéteket tudja vállalni. A klub ügyvezetője nyilatkozata alapján ez azonban bizonytalannak tűnik.

– Úgy gondolom, hogy az MLSZ felelősségteljesen határozott: amíg a vírus jelen van, addig nem kockáztathatjuk azt, ami a legfontosabb, az egészséget. Ugyanakkor a döntés gazdasági következményeket is von maga után: hiába van élő szerződésünk a játékosainkkal június végéig, azokat kénytelenek leszünk felbontani velük a napokban. Azt javasoltam a labdarúgóinknak, hogy akik tehetik, menjenek el dolgozni, illetve vegyenek igénybe munkanélküli segélyt – nyilatkozta Szabó Péter a vehir.hu érdeklődésére.

Az igazgató azt is elárulta a portálnak, hogy már az elmúlt időszakban is az egyesület minden dolgozójánál – beleértve a focistákat is – nagyarányú bércsökkentést hajtott végre. A vezetőség kedden egyeztetni kezdett az egyesület előtt álló feladatokról.