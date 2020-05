Az önkormányzatok 90 százaléka átalakítaná az orvosi ügyeleti rendszert

Egymás után kapják a támogatások elvonásáról szóló határozatokat a fővárosi önkormányzatok. Kivéve egyet.

A járvány elleni védekezési alap feltöltésére hivatkozva komoly összegeket vesz el a kabinet az önkormányzatoktól. A gépjárműadó elvonása 34 milliárdos kiesést jelent és jókora teher az iparűzési adó szeptember közepéig történő befagyasztása, valamint a parkolás ingyenessé tétele. Az egyes települések azonban a jelek szerint nem egyformán veszi ki részüket a teherviselésből: Budapesten legalábbis elég markáns különbség mutatkozik az ellenzéki vezetésű és a kormánypárti önkormányzatok sarcolása között. A fővárosi önkormányzatok közül elsőként az ellenzéki vezetésű Ferencvárost értesítették arról, hogy a járvány elleni védekezési alap feltöltése érdekében elvonják a József Attila lakótelep művelődési házának felújítására az idei költségvetési törvényben előirányzott 400 millió forintot. Így marad a romhalmaz – kommentálta a kormányzati döntést Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, majd elkeseredetten hozzátette: „kifosztanak minket”. Következőként Józsefváros önkormányzatát értesítették arról, hogy a kormány valamennyi korábban ígért fejlesztési támogatást elvonja a járvány elleni védekezés okán. A VIII. kerületnek – igaz még az önkormányzati választások előtti fideszes érában – öt tételben összesen 1 milliárd 125 millió forint fejlesztési támogatást irányoztak elő 2020-ra. Csakhogy a választásokon az összellenzéki jelölt, Pikó András nyert. – Ez a példátlan súlyú elvonás a józsefvárosi emberektől nem indokolható az ország gazdasági helyzetével, elég itt csak arra a 9 milliárd forintra utalnom, amit a kormány a veszélyhelyzet bejelentése óta sporttámogatásokra elköltött. Az elvonás egyetlen értelmezhető indoka a Fidesz mindent felülíró politikai bosszúvágya – érvel Pikó András. Az elmaradó fejlesztések között bölcsőde- és óvodabővítések, a Horváth Mihály tér rendbetétele, a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló építése, közbiztonsági munkák és jelentős mértékű önkormányzati bérlakásfejlesztések szerepeltek. Jóval kisebb volt az ígéret, így az elvonás is Erzsébetvárosban. A VII. kerület 100 millió forint támogatástól esik el a járvány elleni védekezés okán. Ezt a pénzt közterület fejlesztésre, többek között a Madách utca felújítására fordították volna. A pénzügyminiszteri olló azonban nem egyformán vagdosta le a támogatásokat minden önkormányzat költségvetéséről. Budapesten a fent említett három – korábban kormánypárti, ősz óta ellenzéki – kerület mellett Hegyvidék önkormányzatának is ígértek extra pénzt a fejlesztésekhez. A fideszes exminiszter Pokorni Zoltán által vezetett XII. kerület összesen 7,375 milliárd forint állami támogatást kapott az idei évre négy feladatra. A Normafa Park kialakítására két tételben összesen 3,62 milliárd forintot kapott. Jutott extra pénz (1,2 milliárd) mélygarázs-építésre, az Alkotás utca bevezető szakaszának és a csatlakozó úthálózat kerékpáros forgalmának technikai feladataira (225 millió) is. Míg a 2020-as költségvetés egy másik fejezetében további 2,35 milliárd forintot irányoztak elő a „libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása” címszó alatt. A kerületet is megkérdeztük, hogy a kormány járvány elleni védekezést szolgáló alapjának feltöltése okán tőlük is elvonták-e a fent nevezett támogatásokat, vagy ezek valamelyikét, de nem kaptunk választ. A kerület által kiírt közbeszerzések mindenesetre nem erre utalnak. Hegyvidék önkormányzata ugyanis két Normafa Park fejlesztéshez is kapcsolódó tendert hirdetett az idén, amelyek közül az egyiket már le is zárták. Ennek folyományaként csaknem 8 milliárd forintos keretszerződést kötött Pokorni önkormányzata az Archibona Kft-vel magasépítésre. A feladatok között a Libegő két végállomásának felújítása, a Sport Hotel bontása és a Hild Villa felújítása is szerepel, amelyek a parkmegújítás körébe tartoznak. A Libegő pályájának felújítására egyébként egy másik közbeszerzési eljárást is elindítottak, de ennek még nincs eredménye. (Az Archibona tavaly a Normafa Park kapuja kialakítására és a Rajk villaként ismert épület átépítésére kiírt 2,676 milliárdos tendert nyerte meg.) Eddig egy vékony 189 milliós megrendelés-szelet jutott a Penta Általános Építő Kft-nek is.

A fejlesztési támogatások elvonása, a járványügyi védekezésben jobbára magukra hagyott önkormányzatok amúgy is jelentős saját kiadásaik feletti megsarcolása az önkormányzatok maradék gazdasági önállóságának elvesztéséhez vezethet. Márpedig Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke szerint szabad források nélkül nincs független önkormányzatiság. A járvány végén így könnyen elfordulhat, hogy a települések maguk kérik az állami „gyámságot” és a jövőben a központi akaratot helyben végrehajtó, illetve vagyongazdálkodó szervezetekké alakulnak át. Független döntéshozó szervezet helyett üzemeltető szervezetekké alakulnak.