Az AB elé kerülhet a felhatalmazási törvény

Mégis utazhatnak a fővárosiak és a Pest megyeiek. Síklaki István szociálpszichológus szerint félő, hogy az ellentétes állítások kioltják egymást, és mindenki elindul a saját feje után.

Nincs lezárás a főváros és Pest megye, valamint a vidék között – mondta Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón. A kormánynak csak az a kérése a budapestiekhez és a Pest megyeiekhez, hogy a központi régiót elhagyva is tartsák be a védelmi intézkedéseket. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a hétvégén még ezzel ellentétes tájékoztatást adott. A hétfőn életbe léptetett új rendelkezéseket magyarázva bejelentette, hogy – miközben az ország más részein enyhítettek a szabályokon – Budapesten és Pest megyében fennmarad a „kijárási korlátozás és minden szigorú intézkedés”. A kormányszóvivő egyértelművé tette: „Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy budapesti és Pest megyei lakos esetében nem fér bele, hogy elutazzon vidékre, és ott folytasson szabadidős sétát, kiváltképpen nem aludhat ott. Budapesten és Pest megyén kívül élőkre viszont ez a korlátozás nem vonatkozik.” Karácsony Gergely főpolgármester szerdán levelet írt a miniszterelnöknek, ebben különösen fájónak nevezte, hogy a budapestiekre érvényes lakhelyelhagyási, utazási tilalomra vonatkozó kormányzati bejelentések „sok esetben nem állnak összhangban a hatályos veszélyhelyzeti kormányrendeleti szabályokkal”. Gulyás Gergely a levél tartalmát úgy értelmezte, hogy a főpolgármester megváltoztatta álláspontját. A kormányinfó után Karácsony a közösségi oldalán reagált: „Gulyás miniszter úr ma elismerte, hogy a kormányszóvivő korábbi állításaival ellentétben például a budapestiek igenis utazhatnak vidékre. Majd hozzátette, hogy én változtattam meg az álláspontom. Úgy tűnik, a korlátlan veszélyhelyzeti kormányfelhatalmazás ellenére mindenről én tehetek. Sőt, mindenről is.” Mikecz Dániel politológus, a Republikon Intézet vezető kutatója kérdésünkre arra hívta fel a figyelmet, hogy a csütörtöki kormányinfón más hangnemben szólt Gulyás Gergely a fővárosiak vidéki tartózkodásáról, mint ami az elmúlt heteket jellemezte a Pesti úti idősotthon ügyében. Akkor a kormánypárti nyilvánosságban egyértelműen Karácsony Gergely közvetlen felelősségét vetették fel. (Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtök délután ezt a vonalat vitte tovább: a kormánypárt közösségi oldalán hazugsággal vádolta Karácsony Gergelyt, és arról beszélt, itt az ideje, hogy a Pesti úti intézmény fenntartójaként a főpolgármester „végre vállalja a felelősséget” – a szerk.) A kooperatív hozzáállás, ami a kormány részéről a fővárosi korlátozások feloldása esetében megmutatkozik, annak eredménye, hogy a Fideszben sincs egyértelmű álláspont a kérdésben – utalt rá Mikecz Dániel, hogy a kormányszóvivő néhány napja ennek még az ellenkezőjét mondta. A határozatlanság oka, hogy a kormány nem szeretné magára haragítani a fővárosiakat. A 2019-es önkormányzati választás után egy erősödő vidék-város ellentét végső soron a Fidesz pozícióját gyengítené – állapította meg. Azzal, hogy a kormány nyitott Karácsony Gergely javaslataira, egy későbbi szakpolitikai hiba során újból a főpolgármester felelősségét vetheti fel. Az együttműködés azonban – tette hozzá a politológus – Karácsony Gergely számára is lehetőséget nyújt a proaktivitásra, a politikai cselekvésre. Mára eljutottunk oda, hogy teljesen mindegy, mi a valóság – jelentette ki Síklaki István szociálpszichológus, akit arról kérdeztünk, milyen csoportlélektani hatása lehet az ellentmondásos nyilatkozatoknak. A szociálpszichológus szerint az emberek három kategóriába sorolhatók. Egyik részük nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak a politikusok, az ellenzékhez tartozók aljasnak tartják és elutasítják a kormányt, míg a kormánypártiak, bármi történik is, az ellenzéket hibáztatják. A normális kommunikációnak az alapvető feltételei sincsenek meg, a kormány pedig kihasználja azt a helyzetet, hogy hívei mindenképpen igazat adnak neki. Összességében fennáll a veszélye annak, hogy az ellentétes állítások kioltják egymást, és mindenki elkezd a saját feje után menni – hangsúlyozta Síklaki István. Megjósolhatatlan, hogy a járvány terjedése szempontjából milyen következményei lesznek az így kialakult bizonytalanságnak. A kérdésre, hogy tudna-e a mostanihoz hasonló szituációt említeni, Síklaki István közölte: a kormány olyan „perverz kommunikációt” folytat, amilyennel még nem találkozott. A demagógiára rengeteg példa van a szakirodalomban, de esetünkben nem erről van szó: hiszen a demagógia egy következetesen felépített hazugság. A kormány ellenben Síklaki István szerint teljes összevisszaságban beszél, gátlástalanul mondja egyik pillanatban azt, hogy „fehér”, a másik pillanatban azt, hogy „fekete”. A legcsekélyebb látszatát sem akarja kelteni a következetességnek.