Visszavonták a Trump volt tanácsadója elleni vádemelést

Európában némileg lassult a járvány terjedésének az üteme.

Csütörtök estig világszerte 3 815 561 volt az igazolt fertőzöttek száma, a haláleseteké 267 996 , a gyógyultaké pedig 1 273 802 a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Nagy-Britanniában, ahol Európában a legtöbb a halálesetek száma, Boris Johnson csütörtökön kormányfő közölte, hogy a legnagyobb elővigyázatossággal járnak el a korlátozó intézkedések feloldásakor. Az országban közel 31 ezer halálesetet jelentettek hivatalosan. Egy szakértői elemzés szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus áldozatainak száma akár 50 ezer körüli is lehet. A fertőzöttek száma meghaladja a 202 ezret. Olaszországban az aktív fertőzöttek száma csaknem kétezerrel csökkent. A halálos áldozatok száma egy nap alatt 274-gyel nőtt, és elérte a 29 958-at. A halottak száma csaknem százzal volt kevesebb a megelőző 369-hez képest. Az aktív betegek száma csütörtökön 89 624, a gyógyultaké pedig 96 276 volt. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 215 858-t. Szigorú egészségügyi intézkedések mellett ismét engedélyezik hamarosan a misék bemutatását a hívők előtt március 11. óta lezárt olaszországi templomokban a római kormány és a katolikus püspöki kar (Cei) között csütörtökön aláírt protokoll értelmében. Spanyolországban meghaladta a Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma. Az elmúlt napban újabb 213 ember veszítette életét, a szerdai 244 és a keddi 185 haláleset után. Több mint 128 ezer regisztrált páciens gyógyult meg, a számuk a héten naponta több mint kétezerrel emelkedett. A különböző típusú vizsgálatokkal eddig 256 855 fertőzöttet szűrtek ki. A francia kormány csütörtökön jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt hatályba léptetett határzár a szigorú kijárási korlátozások május 11-én esedékes fokozatos feloldásakor is érvényben marad, de a schengeni övezetből érkezőknek nem vezetnek be a hatóságok kötelező karantént. A legoptimistább becslések szerint is legalább az év végéig eltart a koronavírus-járvány Németországban - mondta Helge Braun kancelláriaminiszter. Új európai rendszer bevezetésére van szükség az egészségügy területén, az Európai Bizottságnak pedig jogszabályi javaslatokat kell tennie bizonyos európai minimum standardok kialakítására - jelentette ki az Európai Parlament (EP) szociáldemokrata frakciója. Megtorpant Belgiumban a koronavírusban megfertőződöttek és elhunytak számának a hét eleje óta tapasztalható csökkenése, Hollandia egy hete közel azonos számú új fertőzöttről számol be, Luxemburg a járvány további lassulásáról adott hírt csütörtökön. A Covid-19-fertőzés továbbterjedését megelőzendő, a lengyelországi bányákban elkezdik a munkába érkezők rendszeres tesztelését. Az ágazatban eddig 481 fertőzést mutattak ki. Csütörtök reggelig az országban 14 898 esetben mutatták ki a Covid-19 fertőzést, a halálesetek száma 737. Csehországban csütörtök reggelig 7979 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, a betegek több mint fele, 4214 ember azonban már felgyógyult. A járvány áldozatainak száma az utóbbi napokban már csak lassan növekszik. Csütörtökön reggelig 263-an haltak meg. Május 27-ig meghosszabbította a szlovák kormány az ország schengeni határain április elején bevezetett ideiglenes határellenőrzéseket. Szlovákiában 1445 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálesetek száma 26. Az utóbbi két hétben egyre gyengül a járvány Horvátországban és Szlovéniában is. Horvátországban, ahol 2125 a fertőzöttek és 86 a halálos áldozatok száma, hétfőtől kinyithatnak a bevásárlóközpontok, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, valamint visszaállítják a távolsági közösségi közlekedést. Szlovéniában, ahol 1449 a fertőzöttek és 99 a halálesetek száma, hét leállás után hétfőtől újraindul a tömegközlekedés. Szerbiában, ahol 9791 a fertőzöttek száma, visszavonták a szükségállapotot. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, csütörtökre egy nap alatt 507 új esetet azonosítottak, így a fertőzöttek száma elérte a 13 691-et. A betegségben elhunytak száma 13 új esettel 340-re nőtt. Kárpátalja megyében eddig 600 fertőzöttet regisztráltak, 13-an haltak meg, és 86-an gyógyultak fel. Továbbra is megbírságolhatják Romániában azokat, akik a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozásokat megszegve, alapos indok nélkül hagyják el lakásukat - szögezte le csütörtökön Ludovic Orban miniszterelnök, miután szerdán elbukta az alkotmányossági kontrollt a bírságok megemeléséről kiadott, április elejétől hatályos kormányrendelet. Az országban eddig 14 499 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, közülük 234-et intenzív osztályon ápolnak, a halálesetek száma 876. Oroszország az ötödik helyre lépett előre az igazolt fertőzöttek számának tekintetében, amely 11 231-es napi rekordnövekmény mellett elérte a 177 160-at, de a valós szám a moszkvai polgármester szerint egyedül a fővárosban 300 ezer körül lehet. A halálozások száma 1625. Szíriában, ahol eddig 45 fertőzöttet és 3 halálesetet jelentettek, június 19-re halasztják a májusra tervezett parlamenti választásokat. Indiában az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma meghaladta az 50 ezret, Pakisztánban nő a fertőzöttek száma, de jelentősen enyhítenek a korlátozásokon. Brazíliában minden eddiginél több új koronavírusos halálesetet jelentettek, Argentínában sem tetőzött még a járvány. Az Egyesült Államokban a fertőzöttek száma meghaladta a 1,23 milliót, a haláleseteké pedig a 73 ezret.