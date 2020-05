Nem hagyják az út szélén a bankokat: 150 milliárdért vásárol koronavírus-kötvényt az állam

"Betelt a pohár, elég volt!"- levélben tiltakozik a szakszervezet.

Fájdalmas lépéseket kell tennünk, várhatóan júniustól, három hónapon át csökkentenünk kell a nem közvetlenül a termelésben dolgozók munkaidejét – írta meg kollégáinak címzett csütörtöki levelében Evgeny Tankhilevich (Jevgenyij Tankilevics – a szerk.), a Dunaferr cégvezetője. Hozzátette, ez az intézkedés csaknem ezer embert érint. A dokumentumot a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség tette fel a honlapjára. Az orosz tulajdonosi hátterű dunaújvárosi vasműnél ugyan a korábbi években is tömeges leépítésekről szóltak a hírek, a cég most a koronavírus miatt került nehéz helyzetbe. – A világjárvány következtében leálló gazdaság miatt a Dunaferr társaságcsoport helyzete tovább romlik. A termékeink iránti kereslet drasztikusan lecsökkent, ezért félő, hogy elkerülhetetlen a termelési szint csökkentése is – írta a cégvezető, aki több mint egy hete szintén levélben közölte: „május 10. helyett 5 nap késéssel tudják kifizetni a béreket.” Ehhez képest most Tankilevics azt írta, hogy – kizárólag üzleti partnereik jóindulatának köszönhetően – átütemezéssel mégis biztosítani tudják, hogy az áprilisi bérek időben megérkezzenek. Bár a Dunaferr szeretné megtartani a dolgozóit, a cégvezető jelezte: a munkaidőcsökkentés miatt kieső jövedelem egy részét állami forrásból kompenzálnák. A gazdasági válság további nehéz lépésekre kényszerítheti a tulajdonosokat.