Munkaidőcsökkentés jöhet a Dunaferrnél, de a tulajdonos szerint a fizetés még nem késik

Áprilisban még meredekebb zuhanásra lehet számítani.

Márciusban az ipari termelés 5,6 százalékkal maradt el 2019 márciusi szinttől, ám az eltérő munkanaphatással is számolva a termelés csökkenése 10 százalékos volt - a KSH adatai szerint. Márciusban már egyértelműen látszott a krízis hatása a hazai ipari termelési adatokon – értékelte az adatokat Nyeste Orsolya az Erste Bank vezető elemzője. A visszaesés nagyobb volt a vártnál, ebben meghatározó szerepe volt a járműgyártás leállásának. Az autóipart jelentősen érintette az ellátási láncok sérülése és a csökkenő kereslet. A márciusi gyárbezárások áprilisra is nagymértékű visszaesést sugallnak a szektor teljesítményében. Az autógyártás teljesítményének visszaesése mellett a KSH szerint az ipari ágazatok többségében csökkenés volt megfigyelhető, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában gyorsult a növekedés. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint mivel a korlátázások és gyárleállások csak részben érintették a márciusi adatokat, a járvány negatív hatásai miatt áprilisban még meredekebb visszaesésre számít. Kedvező azonban, hogy egyes autó-, és gumigyárak már április második végén alacsony szinten újraindították a termelést. Az év második felében megjelenhet az elhalasztott kereslet is, így az év hátralevő részében fokozatos élénkülésre számít az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat. Úgy látja, fokozott bizonytalanság mellett idén 5-5,5 százalékkal csökkenhet az ipari termelés, jövőre bázishatások miatt azonban érdemi, akár 8-10 százalékos növekedést vár a Takarékban elemzője. A járványhatás erejét mutatja, hogy a márciusi visszaeséssel a naptárhatással és szezonálisan igazított adatok szerint a 2017-es szintre csökkent az ipari termelés volumene - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Hozzátette, a most megjelent márciusi adat egyelőre csak előzetes becslés, a végleges szám ettől eltérhet. Az viszont már látható, hogy járványüzemmódba kapcsolt az ipar. Véleménye szerint az áprilisi pari termelési adat két számjegyű csökkenést is mutathat. Ugyanakkor a legfrissebb hírek szerint májusban már több üzem, köztük az autógyártók is fokozatosan újraindítják a termelést. Várhatóan májustól már kedvezőbb adatok érkezhetnek az iparból” – tette hozzá a K&H szakértője. A járvány még tart, de kérdés, hogy lesz-e újabb hulláma és az mennyire érinti majd a magyar és a nemzetközi ipari termelést, valamint ezen keresztül az ellátási láncokat és a keresletet. Egyelőre bizonytalan, hogy a leállás után milyen mértékben és tempóban tud visszakapaszkodni az ipar a járvány előtti szintek felé. A mostani helyzet szerint az ipari termelésből részlegesen kiesik másfél hónapra jutó gyártás. Azért csak részlegesen, mert sok üzem nem állt le márciusban, áprilisban. Németh Dávid szerint a jelenlegi kilátások alapján kérdés, hogy az év egészében egy vagy két számjegyű lesz-e a visszaesés. Ezt viszont tompíthatják a gazdaságvédelmi intézkedések, a kedvezményes hitelprogramok, valamint a gazdaság vártnál gyorsabb talpra állása is.