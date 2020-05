Árthat is a home office

Fenntartható kapcsolat kialakítására teremt lehetőséget a szociális távolságtartás; lett idő a személyiség megismerésére.

A korábbi, rohanó és az anyagi érdekeket előtérbe helyező világunkban nem nagyon jutott időnk másokkal, de még önmagunkkal sem „rendesen” foglalkozni. Most, a szociális távolságtartás idején leginkább magunkba vagyunk zárva, egyedül maradtunk a kérdéseinkkel, a kétségeinkkel, megváltoznak a prioritásaink. Kiderülhetett, hogy az, amit korábban természetesnek vettünk: az emberi kapcsolataink, az érzelmi életünk, egyáltalán nem magától értetődő. Több hét elteltével pedig azt is érezhetjük, ha ezek rendben vannak, könnyebben küzdünk meg a külvilágból leselkedő veszélyekkel is – mondta Nagy Erika párválasztási és párkapcsolati tanácsadó a Népszavának.

A bezártságot nehéz viselni, ha családban, párban élünk, de akkor is, ha veszekedni sincs kivel. Olvasni, filmet nézni persze egyedül is lehet, de igazi, érdemi párbeszédre, értő figyelemre és bevonódásra, a saját problémák átbeszélésére is szükség van. Már egyetlen ilyen, valódi kapcsolódást biztosító beszélgetés is sokat segíthet a stressz és a szorongás oldásában.

A jelenlegi helyzet a nehézségeken túl lehetőségeket is teremt : van idő elgondolkozni, megismerni, felépíteni és felkészíteni magunkat a vírus utáni életre, akár egy párkapcsolat kialakítására, arra, hogy jól válasszunk. A tervek, célok, az irány kijelöléséhez, majd pedig a megfelelő társ megtalálásához akár segítséget is lehet kérni – jelezte a szakember.

A kínzó magány okozta elkeseredés sokakat vezet online társkereséshez, ami a jelenlegi helyzetben ugyan jobb lehet, mint a semmi, de a használatát Nagy Erika megfelelő tudatossággal, elővigyázatossággal és szűréssel javasolja. Egyrészt sok a szélhámos, másrészt nagy a csalódás esélye, attól pedig a még mélyebbre süllyedés veszélye, ami többek között a jól választást megalapozó önbecsülést is tovább rombolja. „Tudni kell, hogy kik vagyunk, mik a szükségleteink és azok alapján keressünk, „strukturáltan, rendszerezve, fókuszt tartva”. Bár sok dologban lehet és kell is kompromisszumot kötni, az alapértékeinkből nem érdemes engedni” – hangsúlyozta a párválasztási tanácsadó.

A mennyiség helyett célszerűbb a minőségre törekedni, a kevesebb ebben az esetben is több, ugyanis a túl sok választási lehetőség zavart és szorongást kelthet. Olyan jelölttel érdemes „foglalkozni”, akinél azt érezzük, érdemes elmélyíteni a kommunikációt. „A virtuális térben kergetett like-ok, mosolygós jelek, szívecskék és az ugyan jól hangzó, sokszor persze jól is eső kommentek helyett igazi örömet az jelent, ha egyre mélyebb rétegekre, azaz magasabb szintekre tudunk jutni.

Az 'ideális' és az 'igazi' hajszolása helyett jobb, ha a divatos szóval: fenntartható, azaz hosszú távon is biztonsággal kiegyensúlyozottan működő kapcsolat kialakítása a cél.”

Ezt ugyan „melósabb” felépíteni, de értékesebbé teszi egyébként nemcsak a pár-, de a baráti kapcsolatokat is – tette hozzá a szakember.

A levelezésből, chatelésből érdemes hamar eljutni a telefonálásig – tanácsolta Nagy Erika, hozzátéve, hogy bár meglepő lehet, a videobeszélgetés új ismeretség esetén inkább elvonja a figyelmet. Igaz, számít a külső, de az, hogy mi van a másik ember fejében és a lelkében fontosabb. Érdemes figyelni a másik hangjára, hangszínére, de a beszéd ritmusa, kifejezésmódja is rengeteg információt hordoz, megérezhető a hitelesség, az őszinteség, a terelés, sőt a hazugság is. „A személyes találkozás energetikája helyett most a fülünk segít, és a belső jelzőrendszerünk is szól; nem árt figyelni például a gyomrunk környékén megjelenő kellemes vagy éppen szorító érzésre” – jegyezte meg a szakember. Az pedig, hogy egyelőre élőben nem lehet egymást látni, kifejezetten hasznos, mert lerohanás helyett marad idő igazán ismerkedni.