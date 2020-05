Kásler döntött, a gyógyszertárak is forgalmazhatnak profi védőmaszkokat

Újra kell indítani az életet, de csak óvatosan – fejtegette a miniszterelnök, aki megmagyarázta, miért állt látványosan a járványügyi védekezés frontvonalába.

Sietnék az újranyitással, de a professzorok visszafogják a zakóm szárnyait, óvatosságra intenek – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arra kérdésre, hogy mikor enyhíthetik Budapesten és Pest megyében a járványügyi korlátozásokat. Orbán hangsúlyozta, hogy az élet újraindításának oldalán áll, de a

korlátozásokat a kutatók szerint akkor lehet feloldani, ha a fővárosban és Pest megyében is csökken a járvány miatti halálesetek száma. Ezen a héten erre még nem kerül sor, legközelebb jövő hétvégén történhet enyhítés – mondta Orbán.

Aki aggódik, az jól belerúg a kormányba

A miniszterelnök szerint az érettségik rendben zajlottak, annak ellenére, hogy a vizsgák megtartását sok politikai kritika is érte: a diákoknak csak 3 százaléka halasztotta el az érettségit, és ennyien régebben is megijedtek – mondta Orbán Viktor. Úgy látja, hogy bár zökkenőkkel indult, a digitális oktatás is jelesre vizsgázott Magyarországon, ahogy az abban résztvevő tanárok is.

A digitális oktatásra való átállással kapcsolatban többen mondták, hogy veszélyes, felelőtlenség, és ezzel jó belerúgtak a kormányba – jegyezte meg a miniszterelnök, aki a jelek szerint politikai támadásnak vette a szakmai aggodalmak kifejezését. Az iskolák, bölcsődék újranyitásáról azt mondta: ha majd tömeges nyomást, társadalmi igényt éreznek, elgondolkodnak ezen, de egyelőre még az ügyeleti szinten üzemelő bölcsődékbe, óvodákba is kevesen viszik el gyereküket.

Tényleg raktáron állnak a védőfelszerelések

Az interjú során Orbán végre azt is elárulta, miért érzi szükségét, hogy személyesen felügyelje a járványügyi intézkedéseket, miért látogatja sorozatban a kórházakat, nézi meg a Magyarországra hozott védőfelszereléseket. Hogy erre szükség van, az egy jogos felvetés: azzal nem lehetne megvádolni, hogy értek az egészségügyhöz, de a járványkezelésben van tapasztalatom, legyen szó árvízről, vörösiszapról vagy gazdasági válságról – fejtegette a miniszterelnök. Szerinte az államnak bizonyítania kell, hogy hűséges az emberekhez, nem csak a polgároktól kell elvárni hűséget. Egyetlen magyar sem maradhat egyedül – ismételte meg a kormányzati szlogent Orbán, némileg összemosva a kormány és az állam szerepvállalását.

Azt is elárulta, hogy raktárakban több hónapra elegendő mennyiségű védőfelszerelés áll készen

- ezt már korábban is kifogásolta az MSZP , mert az egészségügybe és a szociális intézményekhez sokszor nem vagy csak késve érkeznek meg az oda szánt védőeszközök.

Orbán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben át kell állni saját gyártásra, védőmaszkot, lélegeztetőkészüléket is itthon kell előállítani. Szerinte kiderült, hogy az igazán nagy bajban Magyarország csak magára számíthat.

Uniós kritikák – avagy, a Birodalom és a szabad Magyarország csatája

A riporter kérdésére a miniszterelnök kitért a Néppárt vezetőinek írt levélre is, amiben bocsánatkérésre szólított fel több mint ötven pártelnököt: szerinte itt alapvetően az európai birodalom és a magyar nemzetállam elvének szembenállásáról van szó – az Európai Egyesült Államok hívőinek nem tetszik, hogy Magyarország megőrizné szuverenitását, ezért támadják az országot. Ez nem személyes ügy, ez a haza becsületéről szól – mondta az Orbánt személy szerint is érő kritikákról Orbán Viktor, aki úgy véli, akkor rúgnak bele hátulról a kormányba, amikor az tízezrek életét próbálja megmenteni. A valóság ugyanakkor az, hogy a kritikák a kormánynak adott rendkívüli felhatalmazásnak szóltak, amivel élve az Orbán-kabinet már magáncégeket einstandolt, önkormányzati adóbevételeket vont el egyik pillanatról a másikra.

Orbán újra a közmunkát ajánlotta az álláskeresőknek

a hármas alternatívát ajánlotta: A gazdasági helyzetről szólva a miniszterelnök elmondta, a KSH szerint az ipari termelés márciusban 5,6 százalékkal esett vissza, és az áprilisi eredmények még rosszabbak lesznek – májustól azonban fokozatos javulás jöhet. A problémák leegyszerűsített kezelését gyakran ajánló Orbán a sok gond közül a munkahelyek kezelését ajánlja, mert ő munkaalapú társadalomban gondolkodik. Ismét elmondta, annyi munkahelyet akarnak teremteni, amennyit a vírus megszüntetett. A központi statisztikák jelenleg 163 ezer munkanélküliről tudnak – nekik Orbán újraajánlotta:

mehetnek a közmunka-programba, aminek foglalkoztatási határát Pintér Sándor hamarosan 200 ezer főre emeli,

várja őket a toborzást felpörgető Honvédség,

és az állami cégek is új munkahelyeket kínálnak nekik.

Orbán burkoltan véleményt mondott a rádióhallgatók feltételezett értelmi képességeiről is, amikor a költségvetési átalakítás számadatairól kérdezték: óriási számokat kellene mondani, amiket talán a hallgatók el sem tudnának helyezni – ezermilliárdokról van szó, mondta a miniszterelnök.