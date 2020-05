Éhezik az érintésre az egyedül élők bőre távolságtartás idején

Otthon is kezelhetők a mozgásszervi panaszok a szemre is biztonságos technológiával.

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben a mozgásszervi panaszok kezelése vagy megszűnt, vagy korlátozottá vált, sok százezer ember maradt otthon a fájdalmával. A kezelésekre amúgy is hónapokat kell várni, de most ezek, is, beláthatatlanokká váltak. Az úgynevezett biztonságos lágylézer-technológiával azonnal és olyan gyakran lehet kezelni, amennyire a fájdalom megszüntetéséhez szükség van. Degeneratív betegségek, kopások, ízületi gyulladások mellett hatékonyan alkalmazható fülzúgás és halláscsökkenés, bőr- és felső-légúti betegségek tüneteinek enyhítésére, de eredményes a sportsérülések rehabilitációjában is.

A legjelentősebb javulást a sarokcsont gyulladás, közismert nevén sarkantyú gyógyításában lehet elérni – mondta lapunknak Hrabovszki Tünde fizioterápiás szakasszisztens. Már 10-15 kezeléssel tünetmentességet lehet elérni az addig sokat szenvedő betegnél. A düsseldorfi egyetemen kifejlesztett, akár meleg vízben végzett, reggeli lábtornával kiegészítve még tovább rövidíthető a gyógyulási idő. A szakember tapasztalatai szerint az Achilles-ín szakadásának rehabilitációjában is látványos segítséget nyújt a módszer. A gipszben töltött 8-10 hét után már néhány kezelés után megszűnik a fájdalom, a láb terhelhetősége nagyjából 10 alkalom után tér vissza, majd a szalag teljesen összeépül. „Harminckét éves fizioterápiás asszisztensi működésem alatt összesen nem volt annyi pozitív tapasztalatom, mint ezzel a technológiával öt év alatt, százból 98 betegen tud segíteni.”

A szervezet működési zavarai legtöbbször sejtszinten keletkeznek. A sejtekben található mitokondrium termeli az élethez szükséges energiát (ATP), amelyhez oxigénre van szüksége. Sok betegségnél ebben a folyamatban keletkezik zavar, csökken az energiatermelés és a sejt elpusztul. A sejtlégzésben fontos van egy fényérzékeny enzimnek, amelyet speciális lézerfénnyel lehet gerjeszteni, így helyreáll az oxigénellátás és a sejt újra hatékonyan tud működni. A lézerkezelés tehát nemcsak a tüneteket enyhíti, hanem az okot is kezeli: a fényérzékeny fehérjéket, vegyületeket serkentve helyreállítja a szervezet, így a sérült rész működését – mondta Rózsa Tamás, a Safelaser ügyvezetője.

Hungarikum a lézeres gyógyítás

Az első lézer megalkotása után hét évvel, 1967-ben, Mester Endre sebészprofesszor a kis teljesítményű, úgynevezett lágy-lézerek esetleges káros mellékhatásait kutatva azt vette észre, hogy negatív elváltozás helyett a kísérleti egerek leborotvált szőre a behatás helyén gyorsan visszanőtt. Ennek alapján felfedezte az élő szervezetre gyakorolt biostimulációs, azaz serkentő hatást, azt, hogy a sejtek, szövetek gyorsabban képesek regenerálódni, sőt új sejtek, szövetek és hajszálerek is képződnek a lézerfény hatására. Ötven évig komoly biztonsági szabályok betartása mellett használták a párhuzamos lézerfényt, ugyanis egy káros tulajdonsága azért van: ha a szemet éri, súlyos retinasérülést, akár vakságot képes okozni. 2012-ben Rózsa Károly lézerfizikus, az MTA doktora olyan új optikai rendszert alkotott, amellyel úgy lehet átalakítani a lézerfényt, hogy minden gyógyászati szempontból fontos tulajdonsága megmarad, de a szemkárosító hatása kiküszöbölhető. Ennek köszönhetően lehetett készíteni olyan, ma már magyar és EU-s engedéllyel is rendelkező orvostechnikai eszközt, amely akár otthon is biztonságosan alkalmazható.