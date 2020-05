Vádat emeltek a járókelőkre támadó pécsi hajléktalan ellen

Minden előzmény nélkül, ököllel megütött egy buszról leszálló férfit, majd egy nőre is rátámadt. A többi járókelő tartotta vissza, és értesítették a rendőrséget.

A Pécsi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy hajléktalan férfival szemben, aki több járókelőre rátámadt Pécsen. Az ügyészség közleményében azt írja, a vádirat szerint a férfi márciusban, Pécs belvárosában, délelőtt odalépett egy buszról leszálló férfihoz, és őt minden előzmény nélkül ököllel orrba ütötte. Az ütést követően ökölvívó állást vett fel és újból támadni próbált. A történteket látta egy nő – aki gépkocsijával ekkor érkezett a helyszínre –, és szólt a fiatalembernek, hogy szálljon be az autóba. A sértett a gépkocsihoz futott, beugrott a hátsó ülésre, miközben a gépkocsivezető bekapcsolta a központi zárat. A vádlott megpróbálta feltépni az autó ajtaját, többször nagy erővel ráütött a gépkocsi üvegére, illetve a karosszériára, az autó azonban elhajtott a helyszínről. Mindezt több járókelő is látta, akik megpróbáltak elszaladni. Az elkövetőhöz legközelebb álló nő már nem tudott a férfi elől kitérni, a vádlott őt is mindenfajta előzetes szóváltás nélkül ököllel arcul ütötte. A nő megpróbált továbbmenni, de a vádlott követni kezdte, ekkor azonban a többi járókelő közbeavatkozott, visszatartotta a férfit és értesítették a rendőrséget. A vádlott cselekménye garázdaság és a könnyű testi sértés vétségének a megállapítására alkalmas.