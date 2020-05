Már 26 299 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban

Ismét több mint ezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt.

Spanyolországban 1095-tel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt – tette közzé a spanyol egészségügyi minisztérium pénteki jelentésben. A szaktárca csak az orr- és garatváladékból vett minták alapján, úgynevezett PCR-tesztekkel igazolt fertőzéseket tekinti új eseteknek. Csütörtökön 754, szerdán 685 ilyen pozitív eredményről számolt be. Az eljárás eddig 222 857 embernél mutatta ki a SARS-CoV-2 nevű vírus jelenlétét. Ezen kívül még 37 260 esetben igazolták a már lezajlott fertőzést úgynevezett ellenanyag-vizsgálattal. A vírusfertőzésbe 229-en haltak bele az elmúlt egy nap során. Csütörtökön 244, szerdán 244 halálos áldozatot jelentettek a tartományok. Az elhunytak száma 26 299. A minisztérium adatai szerint a fertőzöttek közül eddig 131 148-an gyógyultak meg, hétfő óta minden nap több mint kétezerrel nőtt a számuk. Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója napi online sajtótájékoztatóján Madridban elmondta: a fertőzöttség szintje országosan továbbra is nagy eltéréseket mutat, az új igazolt esetek több mint felét két tartományban szűrték ki. A járványügyi szakember a madridi autonóm közösségre és Katalóniára utalt, ahol péntekre 148-cal, illetve 543-mal nőtt a fertőzöttek száma. A madridiak közül eddig több mint 69 ezer, a katalánok közül több mint 53 ezer ember kapta el a vírust. Mindkét térség vezetése kezdeményezte az egészségügyi minisztériumnál, hogy jövő hétfőtől a járványügyi védekezés újabb szintjére léphessen, és tovább enyhíthessen a korlátozásokon. Míg Katalónia ezt csak részlegesen tenné, a többi között Barcelona kihagyásával, addig Madridban az egész tartományban lazítanának. A madridi autonóm kormány döntése elleni tiltakozásként lemondott posztjáról a tartomány közegészségügyi főigazgatója, Yolanda Fuentes, miután nem volt hajlandó ellenjegyezni az enyhítési kérelmet, amelyet az egészségügyi minisztériumnak nyújtottak be. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) információi szerint maga a tartományi kormánykoalíció is megosztott a kérdésben, és hosszú vita után döntött a lazítás kezdeményezése mellett, amelyről a szaktárca várhatóan még pénteken határoz. Spanyolországban március 15-én vezették be a szükségállapotot a koronavírus-járvány miatt, amelynek meghosszabbítását szerdán hagyta jóvá a törvényhozás május 24-ig. A központi kormány tervei szerint a korlátozásokat négy fázisban június végére oldják majd fel országosan. Az állategészségügyi kutatóközpont (CReSA) tájékoztatása szerint Spanyolországban is kimutatták az új koronavírus jelenlétét egy házimacska szervezetében. Az állat gazdája életét vesztette fertőzés következtében.