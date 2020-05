A Spiegel szerint orosz hackerek feltörték Angela Merkel email-fiókjait

A kabinet júliusban, amerikai támogatással már végrehajtaná a Jordán völgyi telepek annektálását.

Véget ért Izrael történetének leghosszabb politikai válsága, 16 hónap ügyvivő kormányzás és három előrehozott választás után megalakulhat az új kabinet. Benjamin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök, aki már tavaly júliusban megdöntötte Dávid Ben Gurion rekordját, és Izrael leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé vált, ezúttal megalakíthatja immár ötödik kormányát. Ez a kabinet azonban nemcsak a koronavírus járvány miatt született rendkívüli körülmények között. Három előrehozott választás után is rendre patthelyzet alakult ki a Netanjahu vezette, Likud köré tömörülő jobboldali illetve a volt vezérkari főnök, Beni Gánc által fémjelzett Kék – Fehér centrista koalíció között. Gánc, annak ellenére, hogy megszerezte a kormányalakításhoz szükséges 61 knesszet tag támogatását, váratlanul szembefordult saját koalíciójával, támogatóival akik jórészt annak tudatában adták voksukat a Kék-Fehérre, hogy Gánc is megígérte, semmilyen körülmények között nem támogat és nem lesz tagja egy Netanjahu kormánynak. A koronavírus járvány és nem kis mértékben a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett úgynevezett közel-keleti béketerv átrajzolta nemcsak a politikai erőviszonyokat és szövetségeket Izraelben, hanem annak alapvető törvényeit és kormányzati struktúráját is. A Gánc és Netanjahu közötti bizalmatlanság azonban maradt. Ennek egyértelmű bizonyítéka az a koalíciós megállapodás, amelynek értelmében rotációs alapon, 18 hónapig Netanjahu, 18 hónapig pedig Gánc lesz a miniszterelnök, illetve egymás helyettesei. A rotációs kormány létrejöttéhez gyakorlatilag alkotmánymódosításra volt szüksége. Miután a Legfelsőbb Bíróság egyhangúlag úgy döntött, nem létezik olyan meggyőző jogi érv, ami megakadályozhatná a vesztegetéssel, csalással és bizalommal való visszaéléssel vádolt Netanjahu miniszterelnöki kinevezését, a Likud és a Kék-Fehér mögött felsorakozó többség a knesszetben is megszavazta a kabinet létrejöttéhez szükséges törvényeket. Jogszabályban rögzítették, meghosszabbítható egy évvel a rotációs kormányzás is, két miniszterelnöki hivatal fog működni és az is bekerült az alaptörvénybe, hogy 18 hónap elteltével Netanjahunak pontosan mikor kell átadnia a miniszterelnöki tisztséget Gancnak. Bárki legyen épp a miniszterelnök, a knesszetet csak közös döntéssel lehet feloszlatni. Netanjahunak tavaly két választás után, és az idei harmadik előrehozott választás után sem sikerült összegyűjtenie a kormányalakításhoz szükséges minimum 61 szavazatot, ezúttal azonban összejött - 72 képviselő támogatásával alakíthatja meg a koronavírus járvány szülte nemzeti egységkormányt. A tárcák leosztása még folyamatban van, de a nagykoalíciós megállapodás értelmében az első 18 hónapban Netanjahu lesz a miniszterelnök. A két tömb között egyenlő arányban osztják le a minisztériumokat. Az új kormány május 13-án teszi le az esküt. Mindez nem befolyásolja a Netanjahu elleni korrupciós pert, amely május 24-én, 15 órakor kezdődik. Bár a Legfelsőbb Bíróság döntése szerint Netanjahut is megillette az ártatlanság vélelme, a hatályos törvények szerint ha végül jogerős elítélő döntés születik ellene, le kell mondania. A nemzeti válságkormány előtt több óriási kihívás is áll. Mindenekelőtt a koronavírus járványból való kilábalás és gazdasági hatásainak ellensúlyozása. Friss adatok szerint a munkanélküliség ugyanis 3,4 százalékról 27 százalékra emelkedett. Másik nagy hatású tényező az amerikai elnökválasztás közelsége. A koalíciós megállapodás szerint július elsején Izrael végrehajtja a Trump béketervben szereplő annektálást, a zsidó állam kiterjeszti szuverenitását a palesztin területen fekvő Jordán völgyre és több ciszjordániai, a nemzetközi közösség által eleve illegálisnak tekintett zsidó telepre. A Palesztin Hatóság hevesen tiltakozik a terv ellen, a Netanjahu-Gánc kabinetet máris az annexió kormányának nevezte. A jelenlegi washingtoni vezetés támogatja a mielőbbi végrehajtást, hiszen az a novemberi amerikai elnökválasztási kampányban jó pontot hozhat Trump számára. Hivatalosan jelezték is, jövő héten, a kormány beiktatása után, csütörtökön Izraelbe utazik Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, az annektálás részleteinek egyeztetése céljából. Egy esetleges amerikai elnökváltás a Trump tervet washingtoni támogatás nélkül hagyhatja.