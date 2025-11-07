Adatlopás, migránsozás, rémhírterjesztés Rákospalotán

Névtelen levélben riogatják a XV. kerületi önkormányzati bérlakásaiban élőket, hogy az ingatlanokat migránsoknak adják a választások után. Persze szó sincs arról, hogy lenne ilyen városvezetés szándék, épp ellenkezőleg Úgyhogy a polgármester feljelentést tett az aljas akció miatt - már csak azért is, mert a bérlők adatit jogtalanul használhatták.