A hatóság fellép a honlap törlése érdekében.
A kiberbűnözők leginkább négycsillagos hoteleket pécéztek ki, és 800-tól 10 ezer euróig terjedő árakon kínálták az iratokat.
A fájlokról másolatokat készíthetett, és kártékony szoftvert tölthetett le a vállalat egyik laptopjára.
Az elfogott gyanúsítottak négymilliós kárt okozhattak. Valamennyien büntetlen előéletűek, Magyarországon tanulnak idegenforgalmat és informatikát.
A német kancellár három évnyi levelezését lopták el.
Mintegy 176 millió forint megszerzése lett volna az áhított kampánycél.
Majd hetven fideszes, közel 400 Mol-os és kétszáznál több kormányzati felhasználónév-jelszó páros került kiberbűnözők kezébe.
A feltételezésekkel szemben nem volt társa annak a német fiatalnak, aki százával lopkodta közszereplők adatait, mert azok dühítették őt. Angela Merkel és Frank-Walter Steinmeier elnök is a hacker áldozata lett.
Akár félmilliárd áldozata is lehet az adatlopásnak. Olyan személyes adatokhoz fértek hozzá, mint a szállodalánc vendégeinek nevei, vagy útlevéladatai.
14 millió felhasználó minden személyes adatához hozzáfértek a támadók, 15 milliótól csak e-mail címet és telefonszámot loptak el. A nyomozás tovább folyik az FBI bevonásával.
Péntek délután rengeteg felhasználót léptetett ki oldaláról a Facebook. Most már az is sejthető, miért.
21 embert letartóztattak az adatlopási üggyel kapcsolatban.
A csütörtök esti rendszerleállás mögött technikai hiba helyett biztonsági incidens állhat.
Névtelen levélben riogatják a XV. kerületi önkormányzati bérlakásaiban élőket, hogy az ingatlanokat migránsoknak adják a választások után. Persze szó sincs arról, hogy lenne ilyen városvezetés szándék, épp ellenkezőleg Úgyhogy a polgármester feljelentést tett az aljas akció miatt - már csak azért is, mert a bérlők adatit jogtalanul használhatták.
Feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen a Párbeszéd szóvivője, Tordai Bence, amiért félmillió e-mail címre érkezett kéretlen levél Bakondi György fideszes elektronikus címéről. Nem a Fidesznek, hanem az államnak adták meg adataikat, azokat kampánycélra nem használhatta volna a kormánypárt, olvasható a Párbeszéd közleményében.
Az Uber globális személyszállító vállalat csak kedden közölte, hogy tavaly 57 millió ügyfél adatait ellopták tőle hackerek.
Interneten terjedő adathalász levéllel próbálnak ismeretlenek banki ügyféladatokhoz jutni - közölte az OTP Bank hétfőn.
Egy 15 éves fiút vettek őrizetbe hétfőn az utóbbi évek legnagyobb brit internetes adatlopási ügyében.
Újabb módszert találtak a digitális zsebtolvajok az úgynevezett egyérintéses bankkártyák adatinak ellopására. Eszerint a jövőben fel kell készülnünk arra, hogy egy tömött közlekedési eszközön nem csak a zsebünkbe nyúlva tulajdonítják majd el értékeinket, hanem egy okos telefonokhoz csatlakoztatható NFC olvasó segítségével csak mellettünk szorosan állva is meglophatnak minket.
A német hírszerzés több ezer tagjának adatait csente el az a férfi, akit még júliusban kapcsoltak le a német hírszerzésnél – írta szerdai számában a Bild napilap. A BND felfedett kilétű munkatársai a bevetéseket, illetve a külkapcsolatokat irányító (EA nevű) részlegnél dolgoznak.
Még el sem ült az Apple-nél a vihar, amely több tucatnyi amerikai híresség, színésznő és fotómodell aktképeinek megszerzése és közzététele miatt tört ki, máris itt egy újabb internetes hackelés: a Google levelező szolgáltatása, a Gmail nem kevesebb mint 5 millió használójának szerezték meg e-mail címét illetve jelszavát.
Korábban a számítógépeken, manapság már a mobilokon tárolt adatokat is veszélyeztetik azok a vírusok, melyek könnyedén hozzáférhetnek személyes és munkahelyi adatainkhoz, sőt, pénzügyi tranzakcióinkat is nyomon követhetik. A lopásvédelem lépést tart az adathalász kártevőkkel szemben, ilyen fejlesztés az ESET Mobile Security legújabb, Androidos változata is.
Növekszik a felhasználók személyes adatai, valamint a bankszámláján és Bitconinban elhelyezett pénzének megszerzésére irányuló kibertámadások száma - tájékoztatták a Kaspersky Lab orosz kiberbiztonsági vállalat szakemberei Budapesten a sajtó képviselőit.
Újabb tömeges adatlopást tártak fel Németországban, 18 millió e-mail címet és jelszót szereztek meg illetéktelenek - közölte csütörtökön a verdeni ügyészség, megerősítve a Spiegel Online értesülését.
Lakossági ügyfelek tízezreinek személyes adatait lopták el az egyik legnagyobb brit banktól, a Barclaystól. Az ügyben a bank kezdeményezésére felügyeleti vizsgálat indult.