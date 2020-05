Uniós pénz érkezett – csökkent a hiány

A járvány elleni védekezés és a gazdasági mentőcsomag ellenére áprilisban 104,5 milliárd forintos többlet keletkezett az államháztartásban. A Pénzügyminisztérium közleménye ezt azzal magyarázza, hogy az Európai Unió 250 milliárd forintot átutalt át, ám ez csak az igazság egyik fele. A kormány bevallottan nem von be plusz forrást a járvány elleni védekezésre, illetve a gazdasági kármentésre, hanem a költségvetés más területeiről csoportosít át, és ez is közrejátszott a hiánycsökkenésben. Az első négy hónapban még így is jelentős, 727 milliárd forintos hiány keletkezett, ami az idei GDP 1,4 százaléka. A kormány egész évre 3,7 százalékos deficittel számol, vagyis borítékolható, hogy a következő hónapokban jelentősen nő a hiány. A hiány tetemes, bő ötszáz milliárdos része az uniós kifizetések megelőlegezésére ment el, nem pedig a koronavírus-járványra. 2020 első négy hónapjában összesen 313 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, az április végi uniós kiadások ugyanakkor megközelítették a 842 milliárd forintot. A járvány egészségügyi kiadásaira - eszközbeszerzésekre, védőmaszk és lélegeztetőgép-vásárlásokra - a PM szerint a kormány eddig 400 milliárd forintot költött. A szaktárca nem közölte, hogy gazdaságvédelmi intézkedésekre mennyi ment el április végéig – de vélhetően ez az összeg elhanyagolható, ugyanis ezen meglehetősen visszafogott támogatási programok meg sem kezdődtek.



Esett az infláció, nőttek az élelmiszerárak Az üzemanyagárak zuhanása nyomán áprilisban 2,4 százalékra lassult az éves infláció a márciusi 3,9 százalékról – közölte a KSH. A maginflációs mutatók azonban magasan ragadtak, így a mérséklődés átmenetinek tekinthető. Havi szinten 0,6 százalékkal csökkentek az árak. Ahogy az előzetesen várható volt, az élelmiszerárak tovább emelkedtek, márciushoz képest 1,4 százalékkal, s ezzel a termékkategória éves indexe 8,7 százalékra gyorsult. Az üzemanyagárak havi szinten 16,4, míg éves összehasonlításban 22,7 százalékot zuhantak. Csak az üzemanyagárak esése a KSH szerint 1,1 százalékponttal mérsékelte a teljes inflációt. Májusban további kisebb csökkenés jöhet az inflációban- írta Nyeste Orsolya az Erste Bank vezető elemzője, majd nőhet, és éves szinten 2,9 százalékkal emelkedhetnek az árak.