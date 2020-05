Csökkent Budapesten az újépítésű lakások ára áprilisban

A külügyminiszter pénteken sem mulasztotta el a védőfelszerelés-mustrát, egyúttal gazdasági bejelentést is tett.

Az elmúlt két napon 6 millió 300 ezer maszk, 25 ezer izolációs köpeny, valamint 120 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az MTI-nek, és közösségi oldalán is videót osztott meg az új szállítmányról. Közlése szerint a héten már 600 fölé nőtt az importált lélegeztetőgépek száma, a világjárvány kitörése óta még soha nem volt olyan hét, hogy ennyi lélegeztetőgépet tudtak volna importálni - és mivel a kormány továbbra is a tömeges megbetegedések fázisára készül, a következő hetekben is a lélegeztetőgépek beszerzésére fókuszálnak majd.

Szijjártó szerint új szakaszába érkezett a világjárvánnyal szembeni védekezés, és az egészségügyi védekezésen van az egyik fő hangsúly. A külügyminiszter szavait nem cáfolva tegyük hozzá: eddig is azon volt.

A politikus arról is Facebook-oldalán számolt be, hogy a külügyi tárca három hete indított programjában azon vállalatok beruházásait támogatják, akik vállalják a náluk foglalkoztatott emberek munkahelyeinek fenntartását.

Szijjártó szerint három hét alatt 280 magyarországi vállalat jelentkezett a programra, összesen 138 milliárd forintnyi beruházást vállalnak, hogy megvédjenek 50 828 munkahelyet – mindezt 50 milliárd forintnyi támogatási keret fejében. A kormány sikeresnek tartja a vállalati együttműködést, ezért jövő héten már arról tárgyalnak, hogy megduplázzák a támogatás keretét. Bár ezt Szijjártó a posztban nem említette meg, a távirati irodától tudható, hogy projektben a a Nemzeti Befektetési Ügynökség is (Hipa) is részt vesz.