Meghaladta a 3,9 milliót az igazoltan koronavírusos esetek száma a világon

Amerikai igazságügyi szakértők értetlenül dörzsölik a szemüket.

Nem hogy nem láttak még ilyet, de elképzelni sem tudták, hogy ez valaha megtörténhet: az igazságügyi minisztérium egyértelműen politikai okokból, az elnök óhajának engedve ejtette a vádat egy nyilvánvalóan bűnös, mi több, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő egykori vezető állami tisztségviselő ügyében. Donald Trump még 2017 februárjában, alig 24 nappal nemzetbiztonsági tanácsadóvá való kinevezése után menesztette Michael Flynnt, mert az hazudott Mike Pence alelnöknek. Az elnök most mégis az egekbe dicséri az altábornagyot, aki szerinte kiváló ember és az előző kormányzat által ellene indított igazságtalan hajsza áldozata. Flynn a 2010-es évek első felében az amerikai hadsereg felderítő és hírszerző szolgálatának (DIA) parancsnoka volt, s ebben a minőségében hivatalos kapcsolatot tartott az orosz katonai hírszerzéssel, a GRU-val. 2014-ben abba a gyanúba keveredett, hogy túl szoros a kapcsolata egy orosz nővel és nem sokkal később – hivatalosan más okokból – távoznia kellett a DIA éléről. Washingtonban biztonságpolitikai és hírszerzési tanácsadó céget alapított, első ügyfelei között orosz cégek is voltak. Flynn - anélkül, hogy lobbistaként bejelentkezett volna - pénzért eljárt a török rezsim érdekében – például megpróbálta elérni Erdogan elnök ellenfele, Fethullah Gülen hitszónok kiadatását. Már ez is törvénysértés volt, de még súlyosabb, hogy a 2016 novemberi elnökválasztás és az új adminisztráció 2017 január 20-i hivatalba lépése között Flynn felvette a kapcsolatot a washingtoni orosz nagykövettel. Bár ezt hivatalosan sosem ismerték el, de feltehetően a diplomata telefonjának lehallgatása során került képbe a tábornok, aki már akkor a Krím megszállása miatti szankciók feloldásáról tárgyalt, amikor még nem volt joga ilyesmire. Az erre vonatkozó FBI-vizsgálat során Flynn hazudott a telefonbeszélgetések tartalmáról, majd az őt kérdőre vonó Mike Pence alelnöknek is. A hatóságok birtokában lévő tényekkel szembesülve azonban összeroppant és beismerő vallomást tett, amit később a bíróság előtt is megismételt – majd jóval később, már az elnöki kegyelemre játszva visszavont. Trump állításával ellentétben Flynn ellen nem Barack Obama kormányzata, hanem már a mostani adminisztráció idején emeltek vádat, ettől lépett most vissza az igazságügyi tárca. Az időzítés sem véletlen. Bár Trump a kezdettől megpróbálta elérni, hogy hagyják futni a tábornokot, újraválasztására gondolva most el akarja terelni a figyelmet az aktuális nehézségekről. Másrészt szeretné diszkreditálni a 2016-os választásba való orosz beavatkozásról a mai napig folyó, szerinte az ő legitimitását kétségbe vonó vizsgálatokat. Az üggyel összefüggésben több más tanácsadóját is elítélte a bíróság, aligha kétséges, hogy Flynn után majd őket is kimenti a börtönből – már csak azért is, hogy eszükbe se jusson pont a kampány alatt kitálalni. Egyelőre azonban még Flynn tábornok sem lélegezhet fel. A vád ejtéséhez az ügyét tárgyaló bírónak is hozzá kell járulnia, illetve cselekménye csak 2022 tavaszán évül el. Addig újra megvádolhatják, ha Trump elveszíti az elnökválasztást.