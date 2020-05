A koronavírus még a bűnözésre is hat

Összesen 272 578 ember vesztette életét a fertőzés következtében világszerte.

Mintegy 190 ezer ember halhat meg Afrikában a koronavírus-járvány első évében, ha semmiféle járványellenes korlátozást nem alkalmaznának, és a vírus okozta betegség időről-időre még évekig megjelenhet a kontinensen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett becslése szerint. A WHO - 47 afrikai országot felölelő - előrejelzési modellje szerint egy év alatt Afrika 1,3 milliárd lakosa közül 44 millió ember kaphatja el a koronavírust. Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, majdnem 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek esti adatai szerint 3 907 055 az igazoltan koronavírusos esetek száma a világ 187 országában. Összesen 272 578 ember hunyt el a fertőzés következtében, és 1 305 888 embert nyilvánítottak gyógyultnak. Az adatok óránként változnak, ezért a cikkünk közlésekor érvényes számokat közöljük. Humanitárius légihidat hozott létre az Európai Bizottság, az Európai Unió ezen keresztül biztosítja a segélyszervezeti munkát végzők és a szükséghelyzeti felszerelés szállítását a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett területekre. Aza legmagasabb a halálesetek száma (76 368), azt követi Nagy-Britannia (31 315), Olaszország (30 201), Spanyolország (26 299) és Franciaország (25 990).az elmúlt nap alatt 10 699-cel 187 859-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint, ami a napi növekmény nagysága tekintetében a második helyet jelenti a világon az Egyesült Államok mögött. A halálozások száma 98-cal 1723-ra, a gyógyulásoké pedig 2805-tel 26 608-ra nőtt országosan. Akormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni a korlátozásokat. Az előző 24 órában 626-an haltak meg a járványban, így a nagy-britanniai halálos áldozatok száma 31 241. A szűrővizsgálatokon eddig 211 364 koronavírus-fertőzést azonosítottak. Az újonnan kiszűrt fertőzések száma az utóbbi egy napban 4649-cel nőtt. Harmincezer fölé emelkedett a halottak száma. Milánó polgármestere lezáratta a város hirtelen megtelt sétálóutcáit. A halottak száma enyhén csökkent az egy nappal ezelőtti 274-hez képest. Az aktív fertőzöttek száma 1663-mal csökkent az egy napja mért majdnem kétezres csökkenéshez képest. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 217 186-ot, a jelenleg aktív betegek száma 87 964 a coronavirus.app adatai szerint. A római központi kormány által tervezettnél korábban megkezdik a korlátozások lazítását az olaszországi Dél-Tirol autonóm tartományban. AColmar kórháza szerint az első koronavírusos beteget november közepén kezelték ott, több mint két hónappal az első franciaországi bizonyított fertőzések felismerése és napokkal a kínai Vuhanban hivatalosan elismert első eset előtt. A colmari Albert Schweitzer magánkórház az állítását az intézményben 2019. november 1. és 2020. április 30. között elvégzett mellkasi CT-k (komputertomográfos vizsgálatok) alapján végzett retrospektív tanulmányra alapozza, de ez még biológiai megerősítést is igényel.3262-vel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt. Összesen 260 117 embernél mutatták ki a vírust, az elmúlt egy napban pedig 229 ember veszítette életét, így az elhunytak száma 26 299-re nőtt.az elmúlt 24 órában jelentett újabb halálesettel elérte a százat az új koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma,új góc alakult ki Brac-szigeten. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés, péntekre egy nap alatt 504 új fertőzéses esetet azonosítottak, és ezzel a betegek száma elérte a 14 195-öt, a halálesetek száma 361, közöttük 19 egészségügyi dolgozó.világszerte legismertebb városában, Rio de Janeiróban összeomlóban van az egészségügyi rendszer, miközben a koronavírus járvány még mindig egyre jobban terjed. Brazíliában összességében 9600-an haltak meg a Covid-19-es betegségben, az ismert fertőzöttek száma több mint 140 ezer.a csütörtök volt az a nap, amikor a legtöbb új fertőzést (1982) és elhalálozást (257) regisztrálták. Számuk összesen 29 616, illetve 2961 a járvány megjelenése óta.teljes kijárási tilalmat rendel el a koronavírus-járvány terjedése ellen vasárnaptól május 30-ig,két hónap szünet után ismét vannak közös pénteki imák 180 mecsetben, de csakis olyan területeken, amelyeken csekély a fertőzés veszélye. -a járvány végeztével támogatna egy WHO vezette vizsgálatot a vírus megjelenésének feltárására - közölte Hua Csun-jing külügyi szóvivő. Antonió Guterres ENSZ-főtitkár arra figyelmeztettet pénteken, hogy a koronavírus okozta világjárvány gyűlölet, idegengyűlölet, bűnbakkeresés és rémhírterjesztés áradatát indította el, amely ellen globális erőfeszítések megtételével kell felvenni a harcot. Guterrres szerint az interneten és az utcákon felerősödtek a külföldiek elleni indulatok, elterjedtek az antiszemita összeesküvés-elméletek, és előfordultak a Covid-19-hez köthető támadások muszlimok ellen.