A HÉV-megálló környékén árulta a drogot az óbudai házaspár

Két évig dőzsöltek a prostituáltaktól elvett pénzből a futtatók.

Németországban üzemeltetett bordélyházat 2018-tól egészen most csütörtökig az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bűnszervezet, amelynek hét tagját aznap fogta el a nyíregyházi rendőrség – számolt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság összehangolt akciójának eredményéről a police.hu . Az elfogottak ellen üzletszerűen, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. A társaság vezetője feltehetően a 29 éves nyíregyházi illetőségű N. L. volt, akinek előzetes letartóztatását is indítványozhatják a nyomozó hatóságok. A gyanú szerint a németországi bordélyházban kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar állampolgárságú nőkkel végeztettek prostitúciós tevékenységet. – A nők keresetének nagyobb részét a bűnszervezet tagjai elvették, abból saját megélhetésüket finanszírozták. A gyanúsítottak a tevékenységüket összehangoltan végezték, a lányok beszervezésével, utaztatásával és foglalkoztatásával, valamint a hirdetések feladásával, a bevételeik és kiadásaik vezetésével összefüggő feladatokat egymás között megosztották, és a prostituáltak által megkeresett pénzből mindannyian részesültek. A több mint egy évig tartó nyomozást követően 2020. május 7-én csaknem 40 rendőr ütött rajta a bűnbandán. A több helyszínen egyszerre zajlott akció során – vélhetően a bordélyház hasznából származó – megközelítőleg ötmillió forintnyi készpénzt, nagy értékű autókat, és aranyékszereket foglaltak le. A rendőrségi közlemény kiemelte: a már kihallgatott gyanúsítottak korábban Svájcban, Ausztriában és Belgiumban is nőket kényszerítettek prostitúcióra, a pénzüket részben, illetve gyakran egészben elvették, s ha ellenálltak, bántalmazták őket.