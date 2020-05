Egyszerűsítik a lakossági és vállalati ügyintézést

Elsősorban gyógyszerre és e-kereskedelemre költöttünk sokkal többet márciusban, a ruházati boltok forgalma viszont érthetően visszaesett.

Nagyjából március közepe óta van karanténban Magyarország, ezért is lehetnek különösen érdekesek a márciusi kiskereskedelmi statisztikák, melyeket csütörtökön közölt a KSH. A Portfolio összefoglalójában kiemeli: az üzletek egy része bezárt vagy rövidített nyitvatartással üzemelt, ami önmagában visszavethette a forgalmat, ennek volt köszönhető, hogy a 3,5 százalékos naptárhatástól megtisztított növekedés három éve a legkisebb volt. Mivel márciusban még „csak” fél hónap volt a karantén, a tendenciák áprilisban valószínűleg folytatódtak, illetve erősödtek – hangsúlyozza a portál. A cikkben kiemelik:

A csomagküldés és az internetes kereskedelem jelentősége megugrott a karantén idején. Eleve egy dinamikusan növekvő üzletágról van szó a járványhelyzet nélkül is, ugyanakkor a márciusi forgalom még ehhez képest is szokatlanul magas volt. A 82,5 milliárd forintos havi adat csak azért nem rekord, mert tavaly novemberben és decemberben 87-89 milliárdra is volt példa, de jól látszik, hogy



a karantén alatt közel karácsonyi forgalmat bonyolítottak a webáruházak.

A másik terület, ahol szokatlanul magas volt a forgalom a gyógyszerek, illetve gyógyászati termékek voltak, ott



tavaly márciushoz képest majdnem 50 százalékos volt a növekedés.

Itt sokkal látványosabb a kiugrás, mivel nincs olyan karácsonyi szezonalitás, mint az e-kereskedelemben, ennek köszönhetően a márciusi 63,1 milliárdos forgalom hatalmas történelmi csúcs volt. Köszönhető ez a védőfelszerelések és a gyógyszerek iránti megnövekedett forgalomnak. Azért a gyógyszertárak esetében is volt szezonalitás, az évek első hónapjaiban vélhetően az influenzajárványoknak köszönhetően mindig magasabb volt a részarányuk, most azonban ez történelmi csúcsot döntött. Azt is látni, hogy a március nagy vesztese az üzemanyagforgalom volt, egyrészt az árak zuhanása, másrészt a kijárási korlátozások miatt. A viszonylag stabil üzemanyagforgalmat az utóbbi években az árak ingadozása sem törte meg különösebben, az év eleji szezonalitást leszámítva nem voltak nagyobb kilengések, most azonban legalább 2015 óta nem látott szintre esett vissza a részesedése a teljes kiskereskedelmen belül, hiszen egyszerre támadt a fenti két hatás.